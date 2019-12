'Mujeres y hombres y viceversa' expulsa a Marco del trono tras saltarse las normas

Llevaban varios días rondando los rumores en torno al trono de Marco. La llegada de Julia a 'Mujeres y hombres y viceversa' desató la polémica, pues fueron varias las personas que aseguraron que habían visto a ambos besarse fuera del programa. Sin embargo, el tronista, con retirada sorpresa de móvil de por medio, se lo negaba a sus pretendientas y a la propia Toñi Moreno, aun con el abandono de varias chicas.

Marco en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Pero ha sido en el programa emitido en la mañana del 10 de diciembre cuando Marco ha confesado finalmente que se saltó las normas del programa. "Sí que es verdad que me he saltado las normas. Me he liado con alguna chica. He hablado con Julia, pero no tenía ningún pacto con ella fuera. Hablaba con ella, pero no hablé con ella de irme fuera con ella, sí que es verdad que me di el beso con ella", confesaba, para después añadir que "en alguna discoteca, con alguna chica me he liado". Tras su alegato, Toñi Moreno ha preguntado a Julia si era verdad, quien ha corroborado la historia del tronista.

Eso sí, este no era el único frente abierto que tenía Marco, pues Noelia, una seguidora del programa, acudió al plató con la confidencia de que se había besado con una mujer en una discoteca de Sant Cugat del Vallès. Sin embargo, Marco negaba que eso fuera cierto debido a factores que impidieron que se besara con la chica que dice en ese momento.

¿Tiene futuro la relación de Marco y Julia?

Una vez confesada la mentira, Marco aseguraba querer seguir conociendo a Julia fuera del programa, a quien le agradecía haber guardado su mentira todos estos días. No obstante, fue la propia Julia quien le dio calabazas, pues no termina de confiar en el que fuera su tronista. "Después de escuchar a esta chica (Noelia), me tira todo para atrás y creo que tenemos que hablar las cosas y a raíz de ahí decidir".

Pero la presentadora cortaba rápidamente la conversación, asegurando que esa charla debía tener lugar fuera del programa, puesto que ya no pertenecían a 'Mujeres y hombres y viceversa'. Antes de marcharse, Toñi Moreno ha querido darle un último consejo a Marco: "Te va a ir fatal en la vida de mentira en mentira. Sé honesto con la gente que te quiere y que te da una oportunidad. Con este programa tendrías que haber sido honesto como hemos sido nosotros contigo. Nos has mentido muchísimo, tío, mucho. Mucho más de lo que nos podemos permitir. No has sido digno de este trono. Te deseo lo mejor en la vida".