Violeta Mangriñán revela la fantasía sexual que nunca ha podido cumplir

Violeta Mangriñán es conocida por haber participado en varios programas de Mediaset España como 'Supervivientes' y 'Mujeres y hombres y viceversa', sus dos trabajos más reconocidos. Desde hace unos meses, la novia de Fabio Colloricchio tiene su propia canal en la plataforma de vídeos de Mediaset, "Ultravioleta" donde además de reflexionar sobre su día a día, confiesa algún que otro secreto sobre su vida privada. En uno de sus últimos vídeos, veíamos a la joven fantasear con la idea de casarse con el modelo italiano y aunque se haya probado varios vestidos de novia, ha asegurado a sus seguidores que aún no tiene previsto pasar por el altar.

Violeta y Sophie en "Ultravioleta" de Mtmad

Uno de los temas que más le preocupan a Violeta y que ha compartido con todos sus seguidores en su canal de Internet, es el tema del sexo cuando Fabio y ella se conviertan en marido y mujer. "La gente dice que cuando te casas ya no follas tanto. Yo no podría. ¿Te imaginas mi vida sin sexo?", reflexiona con su amiga Sophie en su canal de Mediaset. La exconcursante de 'Supervivientes 2019' también ha revelado en su canal cuáles son sus gustos en el sexo y cuál es su fantasía sexual sin cumplir: hacer un trío.

"Siempre ha sido una fantasía que he tenido en mi cabeza. Pero creo que ya no me hace falta. Me he enamorado, me planto en 30. Y ya ni tríos. No lo he hecho porque no ha surgido", explica ante cámara. Y es que la extronista de 'MyHyV' parece estar realmente enamorada del italiano y se plantea asentar la cabeza de una vez por todas, ya que piensa que Fabio puede llegar a ser el hombre de su vida. "Nuestra época de putivueltas llega a su fin", comenta a Sophie.

El lista de Violeta

"¿Será Fabio la última polla en mi vida?", comenta a su amiga en bajito. De hecho, Mangriñán tiene su propia lista roja de chicos con los que ha mantenido relaciones sexuales: "Fabio es mi 30. Me he fornicado a 30 tíos en 25 años", añade. Sin embargo, la cosa no se queda aquí porque Violeta ha confesado que Fabio no se queda muy atrás con su "número mágico" de chicas con las que ha mantenido sexo, "Fabio se ha calzado todo lo inalcanzable, menos mal que en España yo he sido la primera", concluye la influencer.