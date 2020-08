'Mulán' llega a Disney+ España el 4 de septiembre con un coste adicional

'Mulán' estaba llamada a ser una de las películas que marcaran la entrada en la nueva normalidad cinematográfica, pero Disney ha terminado optando por un estreno en streaming debido a la incierta crisis del coronavirus. Eso sí, para poder ver este remake habrá que desembolsar un precio adicional a la suscripción mensual, que nos dará acceso ilimitado al frustrado blockbuster.

Yifei Liu es 'Mulán'

Las cifras son las siguientes: 'Mulán' se estrenará en España el 4 de septiembre a través de Disney+, con la condición de que quien quiera verla deberá abonarse al Acceso Premium. ¿Y qué significa eso? Básicamente que por un precio de 21,99 euros se podrá ver 'Mulán' en la versión de escritorio del servicio digital, así como en las apps ofrecidas a través de Google y Apple.

Este acceso no tiene fecha de caducidad, al menos mientras se siga pagando la suscripción base de Disney+. Una vez pagado, se podrá acceder tantas veces como se quiera a la película, que más adelante, en una fecha más lejana, llegará al resto de suscriptores de la plataforma. Por si necesitáis algo que os convenza para lanzaros a pagar más por ver 'Mulán' (o no) aquí tenéis su último tráiler.

Llega la leyenda. #Mulán, disponible en exclusiva a partir del 4 de septiembre para abonados a #DisneyPlus solo a través de Acceso Premium por 21,99€. Para más información entra en https://t.co/acuGQ6mEwO pic.twitter.com/sU4mR8siPX — Disney+ España (@DisneyPlusES) August 25, 2020

Llegan las series

La pandemia de coronavirus también ha modificado los planes relativos a las series originales de Disney+. En agosto tendría que haber llegado la primera dedicada al universo de Marvel, 'The Falcon and The Winter Soldier', pero la detención de su rodaje en marzo ha provocado su retraso indefinido. La ficción que al parecer no se verá afectada es 'The Mandalorian', que debería aterrizar en la plataforma en otoño con su esperada segunda temporada.