"Mulan" salta directamente a Disney+, donde se podrá ver pagando una desorbitada cuota extra

El camino de "Mulan" hasta su estreno se ha convertido en una aventura más complicada que la de la propia protagonista de la historia. Por eso, Disney+ ha decidido tomar una medida sorprendente y del todo inusual. Ante las dificultades para llegar a las salas de cine por las restricciones fruto de la pandemia del coronavirus, la compañía ha decidido lanzar esta superproducción directamente en su plataforma de streaming Disney+.

"Mulan" llega directamente a Disney+

La película de acción real se estrenará en Disney+ el 4 de septiembre "en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y varios países del oeste de Europa", según ha comunicado la productora. Pero no será gratis. El precio de película no viene incluido en la suscripción mensual a la plataforma y habrá que pagar por verla 29,99 dólares, al menos, en Estados Unidos. Sin precio confirmado en España, rondaría los 25 euros al cambio. Según ha confirmado Insider, el alquiler temporal será permanente para verla cuantas veces desee el usuario en su cuenta.

El remake protagonizado por actriz Liu Yifei tenía previsto estrenarse en cines en marzo de este año, pero la pandemia paralizó todos los planes a última hora. Tras varios retrasos, la película fue eliminada del calendario de estrenos de Disney para este mes de agosto. La compañía no había desvelado nueva fecha hasta el momento, cuando ha destapado esta opción que muy pocos esperaban. "Es bastante caro producir para el consumidor con la calidad por la que somos conocidos", han explicado.

Un caso puntual

Con todo, Disney asegura que el caso de "Mulan" se trata de una excepción y no tienen en mente aplicar esta medida a otros futuros estrenos por el momento. "Nos alegra llevar 'Mulan' a un target de consumidores que han estado esperándola mientras hemos tenido que cambiar nuestras fechas de estreno varias veces... Vemos 'Mulan' como una excepción y no como un intento de decir que hay un nuevo modelo de ventana de exhibición", recalcó el CEO de The Walt Disney Company, Bob Chapek.