Disney+ prepara la serie animada 'Star Wars: The Bad Batch'

El universo "Star Wars" no deja de crecer en la plataforma de pago Disney+ y es que sus responsables han confirmado que Lucasfilm producirá para la compañía la nueva serie animada 'Star Wars: The Bad Batch'. Una vez más se apostará por utilizar el exitoso y amplio universo cinematográfico que rodea a "Star Wars" como arma para atraer a nuevos suscriptores a la compañía y mantener a los que ya forman parte de ella; una estrategia que por ahora ha resultado ser todo un éxito.

Logotipo 'Star Wars: The Bad Batch'

'Star Wars: The Bad Batch' llega a Disney+ tras el final de 'Star Wars: The Clone Wars' y es que nos encontramos ante un spin-off que en este caso protagonizarán los clones de élite de Remesa Mala, a los que precisamente conocimos en la ficción original. Ellos son un escuadrón de clones que difieren genéticamente de sus hermanos del Ejército Clon y es que poseen una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos; formando así un equipo que parece sin duda imbatible, ¿o no?

Así será la nueva historia

Lo comprobaremos precisamente en la nueva ficción que nos llevará a descubrir lo que les sucederá en una galaxia que cambiará rápidamente justo después de la Guerras Clon. Ellos deberán emprender misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar nuevas metas. Cabe destacar además que la ficción contará con Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau y Jennifer Corbett como productores ejecutivos, mientras que Carrie Becks será coproductora ejecutiva y Josh Rimes productor de este nuevo proyecto de la compañía.

Agnes Chu, vicepresidenta senior de contenidos de Disney+ ha querido primero despedir la ficción original y por ello ha declarado que "poder ofrecer el capítulo final de 'Star Wars: The Clone Wars’ a los fans nuevos y a los veteranos ha sido un gran honor para Disney+", y ha dejado claro que en la compañía "estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido esta emblemática serie". Además, respecto al nuevo proyecto ha afirmado que "nuestra colaboración con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation está solo en sus comienzos" y por ello ha confirmado que están encantados "de hacer realidad la visión de Dave Filoni a través de las próximas aventuras de la Remesa Mala”.