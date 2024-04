Por Daniel Parra |

Tras conocerse el abandono de Carmen Borrego de 'Supervivientes', la gala del pasado domingo 31 de marzo de 'Supervivientes: Conexión Honduras' se dedicó, en gran parte, a la despedida de la tertuliana del concurso. Sin embargo, en el mismo programa, se pudo haber desvelado a su sustituta. "Por cierto, que Nagore se quiere ir a Playa Limbo como candidata que sustituya a Carmen Borrego", afirmó en un punto de la gala Makoke. Nagore Robles lo negó en un principio, pero cuando fue preguntada directamente por Sandra Barneda, lanzó un órdago y se postuló para viajar a Honduras: "Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy".

Sandra Barneda y Nagore Robles en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

, dijo la colaboradora tras el aplauso del público. La dirección del programa recogió el guante y se lo comunicó a Barneda:. Robles pidió ver el contrato para asegurarse de que participará con las mismas condiciones que Borrego. La presentadora cogió un papel de su mesa y se sentó al lado de la tertuliana:

"Esto va completamente en serio. Me dicen otra cosa, si firmas el contrato, antes de que termine el programa te damos los billetes de avión", insistió Barneda. Sin embargo, Robles se negó a firmar ningún papel por el momento: "Hay un compromiso laboral que tengo, y eso es cierto como una casa, que todavía no lo he dicho. Si este compromiso a mí me espera, me subo al avión". La presentadora continuó diciendo que Robles cobraría "exactamente el mismo caché" que Borrego y el público y el resto de tertulianos animó a la exconcursante de 'Gran Hermano' para que firmara. "Yo voy a poner una condición, ¿vas a aguantar más semanas que Carmen Borrego?", le preguntó Barneda, a lo que Robles contestó: "A ver, es que eso lo aguanta hasta Oriana Marzoli, no te jode".

La respuesta, el martes

"Hoy mismo doy una respuesta en este programa antes de que se acabe, mecachis la mar", afirmó Nagore Robles, y Sandra Barneda le dejo unos minutos para decidirse. Sin embargo, al final de la gala, la presentadora aplazó la respuesta definitiva de la tertuliana para el próximo martes 2 de abril, en 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Carlos Sobera. "Tenéis que entenderlo, una decisión así no se toma a la ligera, porque yo no abandono. ¡Si voy, hasta el final!", dijo la presentadora de 'Pesadilla en El Paraíso'.