Nagore Robles ha estado muy presente en Mediaset comentando realities, pero su carrera profesional pegó un giro radical tras la cancelación de su último programa. Debido al éxito que tenía su presencia en los debates de 'La isla de las tentaciones', el grupo de comunicación le otorgó su propio espacio: 'Baila conmigo', que resultó fallido.

El programa de citas no alcanzó las cifras de audiencias esperadas, por lo que acabó siendo cancelado. La comunicadora participó en el espacio 'Quiero ser famoso' de la temática BeMad TV; un nuevo formato que tampoco obtuvo la repercusión que se esperaba. ¿Habrá desistido en intentar presentar un programa de éxito?

Nagore Robles, en 'Baila conmigo'

Robles ha respondido a la pregunta que muchos espectadores se hacían: ¿Dónde está la presentadora? ¿Por qué ya no sale en televisión? "Porque las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual", respondía la comunicadora a través de su cuenta de Instagram. La realidad es que sus últimos proyectos han estado relacionados con el amor y, tras su ruptura con Sandra Barneda, es posible que no quisiese estar vinculada con ningún programa relacionado con citas o encontrar a una pareja ideal. "Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen", añadía.

La nueva aventura de Nagore Robles

Después de un tiempo sin ningún trabajo a la vista, la presentadora ha desvelado que está trabajando en un nuevo proyecto que ella misma propuso, junto a una compañera "muy divertida": "Me acaban de llamar para decirme que vamos con ello, que ya veremos dónde sale, pero que producimos". Esto significa que es probable que en la próxima temporada disfrutemos de un nuevo espacio con la vasca como maestra de ceremonias.