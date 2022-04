Sofía Cristo acudió el pasado 15 de abril a 'Viernes deluxe' para mostrar cómo había quedado su rostro después de someterse a una operación estética. Además, la exconcursante de 'Secret Story: La casa de los secretos' habló sin tapujos de otros temas, como el breve idilio que mantuvieron Bárbara Rey y Edmundo Arrocet o su actual relación con Nagore Robles, de quien se encuentra muy alejada tras su ruptura años atrás.

Sofía Cristo en 'Sábado deluxe'

El equipo del programa le puso el vídeo en el que su exnovia relataba cómo se encuentra tras finalizar su noviazgo con Sandra Barneda. Durante ese tiempo, Cristo aprovechó para mirar su móvil, lo que dejó entrever la mala relación que mantienen. "No soy partidaria de este tipo de publicaciones, [...] a mí me da un poco de vergüenza ajena", criticaba con dureza la DJ, que se llevaba el reproche de Kiko Hernández por el hecho de que ella, que ha estado compartiendo su vida en un reality show, hable de esa manera de que otra gente exponga su vida en las redes sociales. "No está en mi vida y ni siquiera es mi amiga", aclaraba la invitada.

"Este tipo de publicaciones, me he dado cuenta de que es exponerte demasiado [...] y conlleva que mucha gente opine sobre tu amor, sobre ti y sobre lo que deberías hacer", argumentaba Sofía Cristo. "No reconozco a Nagore desde hace muchos años. No me interesa hablar de ella porque no tenemos nada que ver. No podría ser su amiga". La DJ afirmaba que tras su ruptura mantuvieron una buena relación, pero que, finalmente, cada una tomó caminos diferentes.

Las causas de su ruptura

Kiko Hernández no comprendía que Sofía Cristo hablara así de Nagore Robles después de que esta la hubiera ayudado en uno de sus peores momentos marcados por la adicción a las drogas. Eso provocaba que Cristo explotara contra su expareja: "Igual mientras yo estaba en el centro, ella estaba hablando de mí aquí. A lo mejor ella ya estaba con otra persona rehaciendo su vida". La invitada explicó que retomaron su relación cuando ella ingresó en la clínica de desintoxicación, momento en el que la presentadora ya estaba conociendo a otra persona.

"Ella viene a visitarme al centro, estaba con otra persona y engaña a mis terapeutas. Entonces, mis terapeutas la pillan y la descubren y hacen una separación terapéutica, sino no le hubieran prohibido verme durante tanto tiempo", desvelaba. La hija de Bárbara Rey aclaraba por fin que el consumo y el desamor fueron las causas de su ruptura y que a ella no le gustaba cómo la vasca la trataba en la última etapa de su relación.