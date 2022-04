Naomi Watts protagonizará la segunda temporada de 'Feud', titulada 'Capote's Women'

Cinco años no han sido suficientes para lapidar definitivamente a 'Feud'. La ficción creada por Ryan Murphy, Michael Zam y Jaffe Cohen vio la luz en FX en 2017, narrando la rivalidad entre dos referentes como Bette Davis y Joan Crawford, que cobraron vida de la mano de Susan Sarandon y Jessica Lange. Por aquel entonces, ya se puso la etiqueta de antología a la serie, pero ha tenido que pasar un lustro para que prospere su continuación.

Naomi Watts se pondrá al frente de 'Feud'

Como adelanta Deadline, Murphy ha unido fuerzas con la productora Plan B para sacar adelante una segunda temporada de 'Feud', que llevará como subtítulo 'Capote's Women', ya que adaptará el libro "Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era", firmado por Laurence Leamer. El encargado de trasvasar el material original a la pequeña pantalla ha sido Jon Robin Baitz ('Cinco hermanos'), mientras que Gus Van Sant ("Mi nombre es Harvey Milk") dirigirá los ocho episodios.

La estrella del elenco será Naomi Watts, que vuelve a colaborar con Murphy tras haber rodado recientemente la miniserie 'The Watcher' para Netflix. En su nueva asociación, la actriz encarnará a Babe Paley, influyente personalidad del Nueva York de los años sesenta y setenta y esposa de Bill Paley, presidente de CBS. Otros personajes que aparecerán en la serie son Slim Keith, Pamela Churchill Harriman, Lee Radziwill, Gloria Guinness y C.Z. Guest. El proceso de casting está en plena marcha, de cara a empezar a rodar en otoño.

Traicionadas

El nexo entre esas figuras reales ya está delatado por el título, ya que esas son las mujeres que entablaron amistad con Truman Capote en los años setenta cuando el escritor se convirtió en una estrella tras la publicación de "A sangre fría". Las acaudaladas protagonistas compartían sus secretos con Capote, confiando en que él preservaría su privacidad, pero la publicación de "La Côte Basque 1965" destapó todas esas confesiones, que iban desde infidelidades a asesinatos.