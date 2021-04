'Master of None', 'Love, Death & Robots' y... 'Halston'. En los últimos días, Netflix ha ido desvelando paulatinamente las novedades que irán llegando a lo largo de mayo, y la última sorpresa ha sido la relativa a la nueva colaboración entre la plataforma y Ryan Murphy, que indagará en la vida y obra de Halston, uno de los diseñadores más influyentes del sigo XX.

Krysta Rodriguez y Ewan McGregor en 'Halston'

La miniserie producida por Murphy llegará al catálogo del servicio digital el 14 de mayo. Desde ese momento podremos disfrutar de la interpretación de Ewan McGregor, que da vida a esta legendaria figura que definió toda una era en el Nueva York de los años setenta y ochenta, convirtiendo su seudónimo en un imperio global que le proporcionó todo tipo de lujos y aventuras.

No obstante, cuando estaba gozando de los placeres de la fama, una OPA hostil amenazó con arrebatarle todo por lo que había luchado. Hasta ese complicado momento nos traslada 'Halston', que ha sido desarrollada por Sharr White, guionista de 'Genera+ion' y 'The Affair', bajo la supervisión de Murphy y su asiduo colaborador Ian Brennan, junto a quien creó 'Glee' o 'The Politician'.

El retrato de una época

El Halston de McGregor no será el único icono representado en la serie, ya que para mostrar una imagen creíble de aquel momento hay que exponer toda la órbita del diseñador. El elenco protagonista lo completan Rory Culkin como Joel Schumacher, Krysta Rodriguez como Liza Minnelli, Bill Pullman como David Mahoney y Rebecca Dayan como Elsa Peretti, mientras que Kelly Bishop, Sullivan Jones, Gian Franco Rodriguez, David Pittu y Vera Farmiga han asumido roles más secundarios.