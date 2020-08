Natalia ('OT 1') reivindica concienciación social tras pasar el coronavirus: "Parece que nos hemos olvidado"

El número de casos de Covid-19 en España asciende a 386.054 contagiados y 28.838 fallecidos desde que comenzase la pandemia. Una situación crítica con numerosos rebrotes que sigue sumando miles de casos cada día. Sin duda, se trata de una crisis sanitaria que afecta a todos los sectores y profesionales, incluido el sector de la cultura y el entretenimiento. La cantante y presentadora Natalia Rodríguez, que participó en la primera edición de 'Operación Triunfo', ha querido compartir su reciente experiencia personal.

Natalia Rodríguez, en la presentación de 'OT. El reencuentro'

"A final de julio o principios de agosto di positivo en coronavirus", comienza narrando en su cuenta de Instagram. La intérprete de "Vas a volverme loca" se asustó "muchísimo" porque se encontraba en la casa de sus padres y temía haberles contagiado, pero una prueba PCR realizada a sus familiares y amigos confirmó que no habían contraído el virus.

"He sido asintomática, solamente he perdido el gusto y el olfato, que todavía no he recuperado pero no pasa nada. Me he sentido con energía, he hecho deporte. Pero, eso sí, he estado aislada durante unos 20 días, sin contacto con nadie. Tenía mi propio baño y guardaba la ropa en una bolsa para que estuviese separada de mi familia", relata la que fuese presentadora de 'Megatrix'.

Concienciación social

A pesar de contar con anticuerpos, la cantante asegura sentir miedo con la evolución del coronavirus: "No me pienso relajar". "Hay muchísimos rebrotes y parece que nos estamos relajando". A diferencia de otros compañeros de 'OT' como Enrique Anaut o Verónica Romero, que se han mostrado a favor de la manifestación negacionista, Natalia Rodríguez intenta concienciar a sus seguidores de la importancia de seguir las directrices sanitarias: "Tenemos que seguir luchando, usando mascarillas, lavándonos las manos, teniendo distancia social... Parece que nos hemos olvidado de todo lo que hemos pasado". "Espero que mi testimonio sirva un poquito para algo y que sigamos las normas", añade para terminar.