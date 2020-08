Los rostros televisivos se muestran en contra de Miguel Bosé y la manifestación "antimascarilla"

"Falsos test, falsos positivos", "La segunda ola es una trola", "Bote, bote, bote, aquí no hay rebrote" o "Queremos ver el virus" son algunas de las frases que gritaban al unísono durante la manifestación que tuvo lugar en la plaza Colón de Madrid, en contra del uso de mascarillas. Los negacionistas se reunieron el 16 de agosto, sin cumplir las medidas de seguridad para exigir que se eliminen todas las normas contra el coronavirus porque, según ellos, se trata de una "mentira mundial".

Miguel Bosé

Uno de los rostros más populares que estuvo promoviendo la asistencia a esta concentración ha sido Miguel Bosé, quien durante el confinamiento ya mostró sus críticas, creyendo que la pandemia no existe y estando en contra de las vacunas. A través de su cuenta oficial de Twitter colgaba un vídeo compuesto de imágenes con textos, entre los que se leía "Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo)", ya que no tiene "justificación científica" y añade que podrán ir con mascarillas para que no se les acuse de rebrotes.

"¿Pero qué te ha pasado?" se preguntaba Anabel Alonso al ver el comunicado difundido por Bosé, quien además, después de todo el revuelo formado, no apareció por la plaza de Colón: "Nadie le ha visto en la concentración, o no ha ido o se ha puesto la mascarilla muy bien puesta. Qué paradoja", comunicaba horas después la actriz. Cepeda también ha mostrado su desacuerdo con el cantante de "Amante bandido": "Acabas de perder el respeto que te tenía. Hay muchos artistas luchando por salir adelante y para que esto pase haciendo lo que podemos y respetando las medidas. Que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio".

"Que no se les atienda en ningún hospital"

Sara Sálamo y Macarena Berlín coinciden en una misma idea: "Como 'la pandemia es una farsa' según dicen los asistentes a la manifestación de Colón, propongo que hagan un listado con sus nombres y DNI's. Y en el caso de que se contagien (qué no ocurrirá según ellos) no se les atienda en ningún hospital", pide la actriz, mientras que la periodista publica: "Ya que pensáis que todo es una farsa, ¿podéis negaros a recibir asistencia hospitalaria en caso de caer enfermxs? Es solo una sugerencia".

¿Pero qué te ha pasado? https://t.co/FNZsQHUWVO — Anabel Alonso Oficial ???????????????????????? (@AnabelAlonso_of) August 16, 2020

Nadie le ha visto en la concentración, o no ha ido o se ha puesto la mascarilla muy bien puesta.

Qué paradoja. https://t.co/DE09vT6iw4 — Anabel Alonso Oficial ???????????????????????? (@AnabelAlonso_of) August 16, 2020

Acabas de perder el respeto que te tenía. Hay muchos artistas luchando por salir adelante y por que esto pase haciendo lo que podemos y respetando las medidas. Que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio. https://t.co/TdZlxxwZSQ — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 14, 2020

Como "la pandemia es una farsa" según dicen los asistentes a la manifestación de Colón, propongo que hagan un listado con sus nombres y DNI's. Y en el caso de que se contagien (qué no ocurrirá según ellos) no se les atienda en ningún hospital. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) August 16, 2020

Los que vayais tosedle en la cara. A ver si hay suerte. https://t.co/T1rdkBwWXd — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 15, 2020

Ojalá la manifestación de Colón sirva para meter en debate público la necesidad de perseguir penalmente a quienes atentan contra la salud pública, de negacionistas a homeópatas y curanderos. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 17, 2020

Publiqué esto en Facebook para intentar hacer entrar en razón a mis conocidos que niegan la pandemia. Quiero que entiendan por qué la gente les odia. No es por pensar diferente. Es porque no están siendo muy buenas personas. #Madrid16A pic.twitter.com/vo13zVPO8y — Manuel Burque (@manuelburque) August 16, 2020

???? ÚLTIMA HORA | Son las 19:40. 3 siglos menos en Colón.#Madrid16A — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 16, 2020