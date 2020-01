NBC encarga el piloto del remake estadounidense de 'Pequeñas coincidencias'

La improbable historia de amor de Javi y Marta ha cruzado una nueva meta: ser adaptada al mercado estadounidense. Durante la última ronda de encargos de pilotos, NBC ha dado luz verde al episodio de prueba de 'Someone Out There', que estará basado en 'Pequeñas coincidencias'. Por lo tanto, de acabar recibiendo la confianza de la cadena de Comcast, el formato emitido en España a través de Amazon Prime Video y Antena 3 podría pasar a hablar en inglés.

Marta Hazas y Javier Veiga en 'Pequeñas coincidencias'

El piloto del remake de la comedia romántica está siendo desarrollado por Matt Hubbard, cocreador de 'Forever', y Josh Siegal y Dylan Morgan, guionistas de 'The Good Place'. Como indica Deadline, tanto principal responsable creativo de la serie original, Javier Veiga, como uno de sus productores, Gonzalo Sagardia, figuran como productores ejecutivos de esta versión americana, junto a Hubbard, Siegal, Morgan y Emiliano Calemzuk.

Este anuncio llega poco después del estreno de la segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias', que tuvo lugar el 15 de enero a través de Prime Video. A lo largo de esa nueva entrega, Javi (Veiga) y Marta (Marta Hazas) afrontan el reto de formar una familia tras pasar un año conociéndose a fondo, después de que en la primera temporada sus caminos, aparentemente distantes, se terminaran cruzando.

De tres en tres

Además del remake de la producción de Atresmedia Studios, Onza Entertainment y MedioLimón, NBC ha encargado el piloto de 'Crazy for You', que relata el regreso al mundo de las citas de Daisy, descubriendo lo rápido que se descarta hoy en día a alguien cuando no te interesa. Este proyecto está liderado por la creadora Rachele Lynn y los productores Seth Meyers y Lorne Michaels, todos ellos unidos por 'Saturday Night Live'. Y, por último, la cadena norteamericana también ha seleccionado el piloto de una comedia sin título creada por los guionistas de 'Brooklyn Nine-Nine' Phil Augusta Jackson y Dan Goor.