NBC renueva 'Superstore' por una sexta temporada

Cloud 9 mantendrá sus puertas abiertas un año más. NBC ha anunciado la renovación de 'Superstore' por una sexta temporada. La cadena ha confirmado la continuidad de la divertida comedia protagonizada por America Ferrera y Ben Feldman que, actualmente, es una de sus ficciones más fiables tanto en su emisión lineal como en sus plataformas digitales.

America Ferrera y Ben Feldman, protagonistas de 'Superstore'

La comedia de Universal Television tiene un promedio de audiencia semanal acumulada de 3,8 millones de espectadores y un 1.1 de rating entre los adultos de entre 18 a 49. Y tras un mes, esas cifras se elevan hasta los 4,1 millones de espectadores y un 1.3 de rating también en demográficos, unos números más que decentes. La cadena afirma, además, que 'Superstore' es una de sus series más vistas en las plataformas digitales, prácticamente empatada con 'The Good Place'.

"Estamos encantados de que 'Superstore' continúe hablando sobre temas importantes y de actualidad sin dejar de ser graciosa", afirman en un comunicado conjunto Lisa Katz y Tracey Pakosta, co-presidentes de programación de ficción de NBC.

Programación consolidada

'Superstore' se une a la lista de ficciones de NBC ya confirmadas para el calendario de la temporada 2020-21 que incluye por ahora la comedia 'Brooklyn Nine-Nine', renovada por una octava temporada, y los dramas 'This is Us' y 'New Amsterdam', ambas renovadas por diversas temporadas.

Con el fin de 'The Good Place' y 'Will & Grace' a lo largo de esta temporada, 'Superstore' y 'Brooklyn Nine-Nine' se convertirán en las piedras angulares del género de comedia de la programación de NBC para la temporada 2020-21. Los estrenos de la presente temporada, 'Perfect Harmony' y 'Sunnyside', no obtuvieron los resultados esperados y no volverán el próximo año, por lo que la cadena tendrá que ocupar su hueco con nuevas propuestas.