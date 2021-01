Nerea Rodríguez anuncia su próximo paso tras 'Tu cara me suena 8': "Daré todo mi amor a mi carrera musical"

El viernes 8 de enero, 'Tu cara me suena 8' celebró su gran final en directo, casi un año después de que arrancara la edición, cuyo desarrollo se vio interrumpido con la irrupción del coronavirus en España. A pesar de todo, fue una cita cargada de música y celebración, en la que Jorge González se alzó como ganador con tan solo un 2% de votos de diferencia con respecto a Nerea Rodríguez, quien ocupó el segundo puesto. Una ocasión muy especial en la que la exconcursante de 'OT 2017' aprovechó no solo para despedirse del formato, sino también para compartir su ilusión por su futuro profesional.

Nerea Rodríguez comparte su próxima etapa tras el final de 'Tu cara me suena 8'

"Ha sido también la benjamina del grupo, una grandísima edición la que ha hecho Nerea", elogió Manel Fuentes, antes de cederla la palabra a la segunda clasificada, quien también había recibido las alabanzas del jurado por su progreso a lo largo del talent show. "Estoy muy contenta porque el programa ha sido precioso", reconoció Rodríguez, tras lo cual dio las gracias a todas las personas que la había votado, dado que "aún me sigue pareciendo impactante que haya gente que se moleste en votar por mí".

La concursante recordó entonces cuando Àngel Llàcer le había comentado "que tenía muchas ganas de escuchar mi proyecto". "Y puedo decir ya que, el mes que viene, voy a sacar el primer single de mi nuevo proyecto", anunció Nerea, emocionada e ilusionada, recibiendo el aplauso del público y de sus compañeros. "Se acaba una etapa muy importante para mí, que ha sido 'Tu cara me suena', y empieza otra, en la que voy a intentar dedicar todo mi amor y toda mi alma a mi carrera musical", comunicó la concursante, agradecida con "todo el programa".

"He cumplido el sueño de mi infancia"

"Soñaba con estar en este programa, pero no pensaba que fuera conocida como para venir. Al final, no sé cómo pasó todo y conseguí estar en esta edición", confesaba Nerea, en un vídeo emitido antes de su actuación en la final, donde eligió ponerse en la piel de Christina Aguilera interpretando la canción "Beautifual". "Considero que he cumplido el sueño de mi infancia", reconoció la concursante, quien admitió además que "el programa me ha sorprendido en todo momento: desde el talento de mis compañeros, hasta la oportunidad de poder hacer cada actuación o el poder confiar en mí". "Me da mucha pena que se acabe. Me quedaría más galas, me habéis hecho muy feliz, gracias por todo", declaró Rodríguez, quien se mostró agradecida con el equipo del programa "por la oportunidad, por tratarnos tan bien, por ser tan generosos".