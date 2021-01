Después de tantos meses de incertidumbre, 'Tu cara me suena 8' por fin emitirá su gran final tras el parón que sufrió el talent show por la crisis del coronavirus. Jorge González, Nerea Rodríguez, Rocío Madrid, Gemeliers (Jesús Oviedo y Daniel Oviedo) y Cristina Ramos son los concursantes que han conseguido llegar a la última gala y que tienen la oportunidad de convertirse en el octavo ganador del formato de Gestmusic. No obstante, no serán los únicos que actúen la noche del viernes 8 de enero de 2021, el resto de sus compañeros de edición intentarán dar lo mejor de sí con nuevas imitaciones.

Roberto Leal, Samantha, Antonio Orozco y Yolanda Ramos, invitados de la final de 'Tu cara me suena 8'

Más allá de los concursantes, el exitoso espacio emitido en Antena 3 vuelve a dar la bienvenida a invitados, algunos ya veteranos formato y otros que pisarán el plató de 'Tu cara me suena' por primera vez. Por un lado, estará de nuevo en el programa Yolanda Ramos, exconcursante de la quinta temporada, quien dejó actuaciones tan tronchantes como su imitación de Leticia Sabater con "La salchipapa" o la de Pippi Calzaslargas entre otras. Junto a la actriz y humorista también estarán presentes en la gran final: Roberto Leal, la exparticipante de 'OT 2020', Samantha y Antonio Orozco.

Para despedir por todo lo alto su paso por el programa, los finalistas han seleccionado ellos mismos las canciones que cantarán sobre el escenario. La especialista en concursos musicales, Cristina Ramos deleitará al público con un tema del aclamado musical "El Gran Showman", mientras que Nerea Rodríguez se pondrá en la piel de Christina Aguilera. Encabezando el ranking final, Jorge González intentará hacerse con la victoria actuando como Antonio Orozco, que está presente en la gala. Los Gemeliers imitarán a Alejandro Sanz y Rocío Madrid interpretará un tema de Mecano.

Líder de audiencia

Después de siete ediciones y una pandemia de por medio, la octava temporada de 'Tu cara me suena' ha mantenido a su público fiel. A pesar de haber cambiado su día de emisión del domingo al viernes, el espacio presentado por Manel Fuentes continúa siendo líder en su franja horaria con un 18,5% de share y reuniendo a más de 2.484.000 espectadores en Antena 3. Teniendo en cuenta el nivel de talento que ha llegado a la final del programa, ¿quién será el próximo ganador de 'Tu cara me suena 8'? La respuesta la tendremos el viernes 8 de enero en Antena 3.