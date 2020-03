Netflix cancela 'Mesías' tras una única temporada

Las primeras apuestas de 2020 de Netflix están corriendo la misma suerte. Tras la cancelación de 'Spinning Out', el thriller 'Mesías' ha sido el último en caer y no tendrá segunda temporada en la plataforma de streaming, que ha decidido dar por terminado este enigmático relato centrado en un supuesto profeta investigado por las autoridades estadounidenses.

Mehdi Dehbi y Michelle Monaghan en 'Mesías'

El responsable de confirmar esta cancelación ha sido uno de los componentes del reparto, Will Traval, que interpretó al agente Mathers. "Hoy es un día triste. Acabo de recibir la noticia por parte de Netflix de que no habrá segunda temporada de 'Mesías'. Quiero agradecer a los fans todo su apoyo y cariño. Ojalá las cosas fueran diferentes," indica el actor a través de su cuenta de Instagram.

Además, con el hashtag #tellthemno (diles que no), Traval pide a los fans que se movilicen para rescatar la ficción. No obstante, este tipo de exigencias suelen caer en saco roto, como bien saben los seguidores de 'The OA', por lo que el camino de 'Mesías' ha llegado a su fin tras el estreno de los diez episodios que componían la primera temporada, protagonizada por Mehdi Dehbi y Michelle Monaghan.

Acompañada por la polémica

El lanzamiento de 'Mesías' fue uno de los más controvertidos de la historia de Netflix, que tuvo que afrontar intentos de boicot y peticiones digitales desde la publicación del tráiler. No obstante, el golpe más duro llegó desde Jordania, donde la Comisión Real de Cine llegó a exigir que la plataforma no estrenara su apuesta original. Tras ese tortuoso lanzamiento, que también sirvió para publicitarlo aún más, 'Mesías' no tendrá continuidad.