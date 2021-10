El acuerdo de desarrollo que vincula a Intrepid Pictures con Netflix está resultando muy provechoso para ambas partes. Desde que se comprometiera con la plataforma en febrero de 2019, la productora regentada por Trevor Macy y el director y guionista Mike Flanagan, que venían de triunfar con 'La maldición de Hill House', ha lanzado la secuela de aquella, 'La maldición de Bly Manor', y 'Misa de medianoche', otros dos títulos a tener en cuenta. Y como el metrónomo del mundo del streaming nunca se detiene, Macy y Flanagan ya tienen otra ficción en marcha.

Mike Flanagan en el rodaje de 'Misa de medianoche'

A la ya anunciada 'The Midnight Club', que ha ido completando su reparto a lo largo de este año, se ha sumado ahora 'The Fall of the House of Usher'. Como informa Deadline, Netflix ha encargado esta miniserie de ocho episodios que permitirá a Flanagan explorar un mundo diferente a los de sus iteraciones previas dentro de la plataforma, aunque tomará como referente a un icono del género para marcar su sendero.

La inédita serie bebe de diferentes obras firmadas por Edgar Allan Poe, aunque, por el momento, no se han ofrecido detalles acerca de la trama que abordará la serie. Por si sirve de guía, el título 'The Fall of the House of Usher' coincide con el de un relato breve del genio estadounidense, en el que un hombre acude al extraño hogar de un amigo cuando este le comunica que está sufriendo por culpa de una enfermedad.

Pionero incansable

El propio Flanagan ostenta el cargo de creador de la serie y, además, dirigirá cuatro de sus episodios, mientras que los cuatro restantes los filmará Michael Fimognari, que ha colaborado con su colega en varios proyectos como director de fotografía. Así pues, tras abrir la puerta a la ficción de género en Netflix con 'La maldición de Hill House', que fue la primera serie de terror del servicio digital, Flanagan sigue expandiendo su universo con otro título que veremos próximamente.