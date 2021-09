Mientras esperamos a la última tanda de episodios de 'La Casa de Papel', Netflix no va a tener problemas para agregar docenas de contenidos a su catálogo. Durante las próximas semanas se lanzarán animes, películas de todo tipo, documentales y se apostará por ofrecer un amplio abanico de series, ya sean portentosas producciones propias que regresan o clasicazos en los que podremos invertir horas y horas de nuestro tiempo libre.

Victoria Pedretti y Penn Badgley en 'You'

En esa segunda categoría, la de los ecos del pasado, encajan 'Un paso adelante', 'Seinfeld' y 'The Office', que desembarcan al completo en Netflix para retrotraernos a otras épocas de la pequeña pantalla. Volviendo al presente nos encontramos con novedades como 'La asistenta', el emotivo drama protagonizado por Margaret Qualley; 'El tiempo que te doy', en la que Nadia de Santiago habla de desamor en un formato breve; o 'Insiders', el reality presentado por Najwa Nimri en el que se busca innovar al no desvelar a sus concursantes que ya están participando en el programa.

El menú de regresos tiene como principales representantes a 'You', que lleva a Joe y Love a los suburbios en su tercera temporada; 'On My Block', que cierra su andadura con esta cuarta entrega; y 'Locke & Key', cuyos protagonistas estarán más amenazados que nunca en los nuevos episodios. Además, también regresan otros títulos destacados como 'Otra vida', 'Dinastía' o 'Luis Miguel: La Serie'.

Estrenos de series y programas

- 'La asistenta' (Estreno - 1/10)

- 'Gatas miedicas' (Estreno - 1/10)

- 'Oats Studios' (Temporada 1 - 1/10)

- 'Un paso adelante' (Temporadas 1-6 - 1/10)

- 'Seinfeld' (Temporadas 1-9 - 1/10)

- 'Scissor Seven' (Temporada 3 - 3/10)

- 'On My Block' (Temporada 4 - 4/10)

- 'Te recuerdo' (Temporada 1 - 5/10)

- 'Dulce ingeniería' (Estreno - 6/10)

- 'Love Is Blind: Brasil' (Estreno - 6/10)

- 'La venganza de las Juanas' (Estreno - 6/10)

- 'Sexy a lo bestia' (Temporada 2 - 7/10)

- 'El código que valía millones' (Estreno - 7/10)

- 'Mr. Robot' (Temporadas 1-4 - 7/10)

- 'De yakuza a amo de casa' (Temporada 1B - 7/10)

- 'El ingenio del amo de casa' (Temporada 1B - 7/10)

- 'Una sonrisa como la sangre: Cuentos de los hermanos Grimm' (Estreno - 8/10)

- 'Mucho más que listos' (Estreno - 8/10)

- 'Family Business' (Temporada 3 - 8/10)

- 'Periodo azul' (Estreno - 9/10)

- 'El amor es como el chachachá' (Estreno - 9/10)

- 'El club de las Canguro' (Temporada 2 - 11/10)

- 'Mighty Express' (Temporada 5 - 12/10)

- 'Otra vida' (Temporada 2 - 14/10)

- 'Masha y el oso' (Temporada 4 - 15/10)

- 'El fantástico Halloween de Tibucán' (Especial - 15/10)

- 'Mi nombre' (Estreno - 15/10)

- 'El mundo de Karma' (Estreno - 15/10)

- 'You' (Temporada 3 - 15/10)

- 'Little Things' (Temporada 4 - 15/10)

- 'Misfit: La serie' (Estreno - 16/10)

- 'La casa de las muñecas de Gabby' (Temporada 3 - 19/10)

- 'Insiders' (Estreno - 21/10)

- 'Sex, Love & goop' (Estreno - 21/10)

- 'Komi-san no puede comunicarse' (Estreno - 21/10)

- 'La vida es una anomalía, con Julien Bam' (Estreno - 21/10)

- 'Tut Tut Cory Bólidos' (Temporada 6 - 21/10)

- 'Locke & Key' (Temporada 2 - 22/10)

- 'Dinastía' (Temporada 4 - 22/10)

- 'Más allá de la tristeza: La serie' (Estreno - 22/10)

- 'Animaladas' (Estreno - 22/10)

- 'Ultrasecretos' (Estreno - 22/10)

- 'Maya y los tres' (Estreno - 22/10)

- 'The Office' (Temporadas 1-9 - 23/10)

- 'Hypnotic' (Estreno - 27/10)

- 'Luis Miguel: La Serie' (Temporada 3 - 28/10)

- 'El tiempo que te doy' (Estreno - 29/10)

Estrenos de documentales

- 'Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile' (Temporada 1 - 1/10)

- 'La dura verdad sobre la dictadura de Franco' (Temporada 1 - 1/10)

- 'Comer, beber y conversar con Paik' (Temporada 1 - 1/10)

- 'Deporte y juego sucio' (Temporada 1 - 6/10)

- 'La casa de los secretos: Muerte en Burari' (Temporada 1 - 8/10)

- 'La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano' (12/10)

- 'Confluencia: Valor en tiempos de crisis' (12/10)

- 'The Movies That Made Us' (Temporada 3 - 12/10)

- 'Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary-' (21/10)

- 'El asesino del impermeable: A la caza de un depredador en Corea' (Temporada 1 - 22/10)

- 'Colin en blanco y negro' (Temporada 1 - 29/10)

Estrenos de películas

- 'Lady Di: El musical' (Especial - 1/10)

- 'The Seven Deadly Sins: Cursed by Light' (1/10)

- "La familia Addams: La tradición continúa" (1/10)

- 'Culpable' (1/10)

- 'Difícil de tragar' (1/10)

- "Jarhead 2: Tormenta de fuego" (1/10)

- "Alguien como tú" (1/10)

- "Los extraños" (1/10)

- "The Spirit" (1/10)

- "The Hustle" (1/10)

- "Anatomía" (1/10)

- "Thunderbirds" (1/10)

- "La curva de la muerte" (1/10)

- "Forever Reach" (1/10)

- "La maldición" (1/10)

- "La búsqueda: Un largo y doloroso viaje" (1/10)

- "Sácame del paraíso" (1/10)

- "Rambo: Acorralado (Parte II)" (1/10)

- "Jumanji: Siguiente nivel" (3/10)

- 'Escapa del Undertaker' (Especial interactivo - 5/10)

- 'Hay alguien en tu casa' (6/10)

- "Black and Blue" (6/10)

- "El amargo silencio" (6/10)

- "Los carabineros" (6/10)

- "María Magdalena" (6/10)

- "La vocera" (6/10)

- 'La película Pokémon: Los secretos de la selva' (8/10)

- 'Rencor' (8/10)

- 'Mi hermano, mi hermana' (8/10)

- "Angeliena" (8/10)

- "La magia del diario de Ana Frank" (10/10)

- "Mira" (10/10)

- "Peter Bell II: The Hunt for Czar Crown" (10/10)

- "The Van Paemel Family" (10/10)

- "Little Crumb" (10/10)

- "Lee & Cindy C" (10/10)

- "The Sacrament" (10/10)

- "The Seventh Heaven" (10/10)

- 'Bright: Alma de samurái' (12/10)

- 'Distancia de rescate' (13/10)

- "Violet Evergarden: La película" (13/10)

- 'Acción Jacinto' (13/10)

- 'One Night in Paris' (Especial de humor - 14/10)

- 'Nunca seremos novias' (14/10)

- "Slashers" (14/10)

- 'La batalla olvidada' (15/10)

- 'Cuatro por cuatro' (15/10)

- 'El viaje' (15/10)

- "Mujercitas" (15/10)

- "Historia de lo oculto" (15/10)

- "Ons" (15/10)

- "Everybody Happy" (17/10)

- "Química" (18/10)

- 'A de asesinato' (19/10)

- 'Fauces de la noche' (20/10)

- 'Calle de la Humanidad, 8' (20/10)

- 'Este niño es un trasto' (22/10)

- "Jungleland" (22/10)

- "Juegos de colegas" (22/10)

- "Panihida" (22/10)

- "Canción de amor" (22/10)

- "Juntos otra vez" (22/10)

- "Espontánea" (22/10)

- 'Ejército de los ladrones' (29/10)