Netflix ya "busca la manera" de hacer una segunda temporada de 'El juego del calamar'

Desde que se estrenara el 17 de septiembre, 'El juego del calamar' se ha convertido en un fenómeno mundial. La ficción de Netflix se mantiene en el primer puesto de lo más visto en docenas de países, incluyendo a España y Estados Unidos. Estas sorprendentes cifras han hecho que la plataforma roja y Hwang Dong-hyuk, director y guionista de la ficción, estén ya pensando en una secuela, aunque parece que tendrá que esperar.

Lee Jung-jae en 'El juego del calamar'

La máxima responsable del apartado televisivo de Netflix a nivel mundial, Bela Bajaria, ha confirmado el interés que tendría la plataforma en dar continuidad a la serie, a pesar de los planes que ya tendría cerrados Dong-hyuk: "Tiene una película y otras cosas en las que está trabajando. Estamos buscando la manera de dar con la estructura adecuada para él", aseguraba la mandataria en una entrevista concedida a Vulture.

Por su parte, el director de 'El juego del calamar' abordó una semana después del estreno la posibilidad de que su creación tenga más recorrido: "No tengo planes desarrollados para hacer una segunda temporada. Es bastante agotador solo pensar en ello". Sin embargo, el creativo coreano sí parece tener claro que, de salir adelante, ampliaría su equipo para la producción. "Si lo hiciera, no lo haría solo. Me plantearía utilizar una sala de guionistas y querría contar con varios directores experimentados", detalló en unas declaraciones para Variety.

El éxito de 'El juego del calamar' sorprende a Netflix

Los datos cosechados por la ficción en todo el planeta también han sido inesperados para los responsables de la plataforma de streaming. "Siempre supimos que iba a ser un producto emblemático en Corea del Sur, pero de ninguna forma podríamos esperar que fuera tan grande", comentó Bajaria. La ejecutiva de Netflix achaca este fenómeno al auge que están teniendo los contenidos creados en el país asiático, los cuales han sido consumidos un 200% más por parte del público estadounidense en los dos últimos años.