Netflix filtra por error dos grandes fichajes de la segunda temporada de 'One Piece'

La tripulación de 'One Piece' ya está inmersa en el rodaje de la segunda temporada de la serie de acción real de Netflix, pero su reparto aún no se ha anunciado al completo. Desde finales de junio, la plataforma de streaming ha ido desvelando los nombres de los nuevos fichajes, dosificando la información para reservarse golpes de efecto de cara a eventos como la Geeked Week, que tiene lugar entre el 16 y el 19 de septiembre. Sin embargo, la gran revelación se ha desvelado antes de tiempo.

Tras poner cara a personajes tan icónicos del manganime de Eiichiro Oda como Miss Wednesday, la doctora Kureha, Smoker o Dorry y Brogy,, los altos mandos de la organización criminal Baroque Works. Estos personajes, presentados en la saga de Arabasta,, ya que, al igual que Luffy, son usuarios de frutas del diablo.

Sin embargo, poco después de anunciar estas incorporaciones a través de Tudum, su medio oficial, Netflix procedió a eliminar la información, previsiblemente por un error en los tiempos previstos para publicarla. Recientemente, ya se habían rumoreado ambos fichajes por las interacciones de Manganiello y Abova con otros miembros del elenco a través de las redes sociales. Además, el actor de 'Magic Mike' y 'True Blood' estaba en el foco de los fans de la franquicia como uno de los potenciales actores asociados a Crocodile. Por su parte, Abova tiene una trayectoria más sucinta, pero en 2022 contó un rol principal en 'Pitch Perfect: Bumper in Berlin'.

