Netflix prepara 'Insiders', su primer reality en España

Netflix sigue apostando por la diversidad de contenidos y ha confirmado hoy la producción de 'Insiders', un nuevo programa de telerrealidad que se estrenará en 2021 y que se convertirá en el primer reality de Netflix en España. Se trata de un género que ha dado grandes alegrías a la plataforma internacionalmente con grandes formatos y que ahora llega uno nuevo producido nuestro país.

Imagen de 'The Circle', reality de Netflix

De esta manera, 'Insiders' se sumará a la oferta de reality shows del servicio como 'Too Hot To Handle', que se ha unido recientemente, u otros como 'Love is blind' y 'The Circle'. Este nuevo reality está producido por iZen para Netflix, apostando por un nuevo formato en el que cualquiera puede participar y cuyo premio final asciende a 100.000 euros. La productora acaba de abrir el proceso de casting virtual para este nuevo programa a través de www.insiderscasting.es.

Los únicos requisitos para participar: ser mayor de edad y querer vivir algo totalmente nuevo. No intentes adivinar. Más detalles cuando estés dentro. Así lo comunican en la promo que han lanzado anunciando el casting. "En Netflix, la realidad está a punto de superar a la ficción". Para saber más de su funcionamiento tendrás que esperar a estar dentro y, como dice el anuncio, "si lo cuentas, estás fuera".

La emoción de experimentar un género nuevo

"Estamos muy orgullosos de emprender este proyecto junto a iZen. Nos emociona la posibilidad de experimentar con un género nuevo para nosotros en España y seguir innovando con un formato de entretenimiento creado aquí", afirma en el comunicado Álvaro Díaz, el Director de Contenidos de no ficción de Netflix en España.