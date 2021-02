Sonic tendrá su propia serie de animación en Netflix

Entre retrasos y rediseños, las esperanzas depositadas en la película de Sonic no se cotizaban demasiado al alza. No obstante, tras firmar el mejor estreno de una cinta basada en un videojuego, el erizo de SEGA demostró que no ha perdido la velocidad punta. Un año después, y habiendo demostrado su desempeño en la gran pantalla, Netflix se ha subido al carro y ya está preparando una serie de animación inspirada en el icónico personaje.

Sonic también irrumpe en la televisión

El proyecto tendrá como título 'Sonic Prime'. A diferencia de la película, cuya secuela ya está en pleno desarrollo, la serie apostará por la animación tridimensional y no por la acción real. Lo que sí tiene en común con la continuación cinematográfica es que su estreno está programado para 2022, cuando se pondrá a disposición de los usuarios de Netlix los 24 episodios que componen la ficción.

El público objetivo de este nuevo proyecto comprende a niños y niñas de entre seis y once años, aunque también buscará apelar a los fans acérrimos de la franquicia, que este año celebra su 30º aniversario. Por lo tanto, el anuncio de 'Sonic Prime' forma parte de la celebración de este cumpleaños tan especial, que se extenderá hasta el año que viene con el lanzamiento de esta serie infantil.

Aventura a toda prisa

'Sonic Prime' está siendo desarrollada por WildBrain, que participa en la producción junto a SEGA. Además, como apunta The Wrap, el equipo de Man of Action Entertainment, responsable de 'Ben 10', también está implicado en el proyecto. Por ahora no se ha desvelado demasiado acerca de la trama, pero sí se ha destacado que Sonic emprenderá una aventura para salvar al universo y para descubrirse a sí mismo.