'The Circle', el 'GH' de Netflix adaptado a la era influencer

Netflix ha comenzado el año manteniendo su apuesta por la ficción pero también con el objetivo de abrir su catálogo a contenidos y géneros que todavía no había explorado en profundidad. La plataforma de streaming estrenó el 1 de enero 'The Circle', un reality show de encierro al más puro estilo 'Gran Hermano', pero con una vuelta de tuerca para acercarse a la realidad influencer que no existía cuando el formato de John de Mol nació en 1999.

Esta es la primera vez que la plataforma de streaming aísla a un grupo de personas en un concurso, ya que hasta ahora se había inclinando por programas más próximos al factual, como ' Queer Eye ' o 'Back with the ex', y a competiciones como ' Nailed It! '. Se trata de un, ya que las doce entregas que conforman la primera edición de 'The Circle' en Estados Unidos se ofrecerán a lo largo de tres semanas.

Michelle Buteau, presentadora de 'The Circle'

En realidad, el nuevo reality de Netflix es la adaptación del formato británico del mismo nombre que Channel 4 emite desde 2018. Tomando ingredientes de 'Catfish', 'Black Mirror' y el mencionado 'GH', nació cuando su creador, Tim Harcourt, se preguntó cómo sería un reality en el que los participantes nunca estuvieran cara a cara. La fórmula ha gustado tanto a la plataforma que en este 2020 planea estrenar sendas versiones en Brasil y Francia, fruto de su acuerdo con All3Media.

Ver las diferentes entregas del programa es verse a uno mismo abriéndole privado a un desconocido en Instagram, pero sobre todo recordar aquellos tiempos en los que nacía Internet y todavía aprendíamos a navegar entre chats y foros intentando controlar la información que dábamos de nosotros. Paradójicamente, 'The Circle', un espacio que no se habría podido producir antes, remite a ese momento naif de nuestras vidas.

1 Una red social y un premio final

En 'The Circle' los concursantes viven solos y aislados

En 'The Circle', ocho concursantes anónimos son encerrados para convivir... por separado. Sin poder encontrarse ni verse cara a cara, solo pueden relacionarse a través de una app de reconocimiento de voz que lleva el mismo nombre que el programa. Cada uno de ellos tiene un perfil y tendrá que hacer uso de toda clase de estrategias para ganarse el favor de sus compañeros a través de conversaciones de chat. El que más convincente resulte ganará los 100.000 dólares de premio gracias a los votos del resto de concursantes.

Cada ciertos días, The Circle invitará a los participantes a ordenar a sus compañeros en un ranking por afinidad. Los dos mejor valorados serán considerados influencers del grupo y tendrán que deliberar en privado para decidir quién debe ser bloqueado. Una vez eliminado del juego, su plaza quedará ocupada por un nuevo participante.

2 Objetivo: triunfar (o engañar) en las redes

The Circle, la app con la que se relacionan los concursantes

Sin la posibilidad de comunicarse más allá de la app, los concursantes deciden cómo les ven los demás hasta el punto de que pueden construir por completo una personalidad totalmente diferente a la suya. Así, en el grupo inicial de 'The Circle USA' Seaburn se hace pasar por Rebecca, su novia, porque considera que caerá mejor a la gente, mientras Karyn crea su alter ego Mercedeze. Por su parte, Alana, Antonio, Chris, Joey, Sammie y Shubham prefieren mostrarse tal y como son, aunque... ¿quién no adereza en mayor o menor medida sus redes sociales?

Si bien las normas permiten esta estrategia, a lo largo de los episodios los concursantes se ofuscan a menudo tratando de desenmascarar a los impostores. Solo los eliminados tienen la posibilidad de visitar a uno de sus compañeros para pedir explicaciones y disipar sus dudas. Este primer encuentro a la cara es, sin duda, uno de los momentos más emocionantes del programa.

3 Un edificio, ocho apartamentos distintos

Cada apartamento tiene un estilo distinto

Si eres amante de las escenografías y los diseños de platós estás de enhorabuena. En 'The Circle' no hay una casa, sino ocho... y subiendo. El apartamento de cada concursante tiene una temática y una decoración distinta, por lo que la entrada de los nuevos participantes supone también la introducción de un nuevo escenario. Cada uno cuenta con una estancia para el salón, la cocina y el comedor, a la que se añaden el dormitorio y el baño por separado. En todas las habitaciones hay un monitor desde el que poder acceder a The Circle y relacionarse en la red.

Como particularidad, todos los apartamentos pertenecen al mismo edificio, en el que también hay disponibles estancias comunes como el jardín con jacuzzi de la azotea, el gimnasio o la sala de yoga (aunque el programa cuida de que los concursantes no se crucen). Se trata de una ambientación más urbanita que la de 'GH' y, dado el tamaño de las viviendas, remite a la realidad de muchos jóvenes que en la actualidad se conforman (si tienen suerte) con pisos pequeños donde pasan muchas horas acompañados de su móvil o tablet. Permite, además, muchos juegos de realización y a menudo se graba a los inquilinos desde el exterior a través de las ventanas, como si se les observara al más puro estilo "La ventana indiscreta".

El edificio de 'The Circle'

El edificio original se encuentra en Salford, cerca de Manchester, el mismo en el que se grabó la segunda edición de Reino Unido. No obstante, se intenta que cualquier espectador se pueda sentir identificado y se evita una localización precisa en los recursos de transición, entremezclando para ello imágenes de Chicago, Milwaukee e Inglaterra (que han sido invertidas para que los coches circulen por el lado derecho de la calzada). Como curiosidad, es una comunidad de vecinos auténtica en la que puedes comprarte un piso por unos 170.000 euros, algo más de mil al mes si te inclinas por el alquiler.

4 Las pruebas

Como en todos los realities, los concursantes tienen que superar pruebas para avanzar en el día a día y conseguir privilegios como celebrar una fiesta (en solitario, eso sí). En 'The Circle' no podía ser de otra forma y se inspiran en redes sociales y challenges, de manera que retos como "Ask me anything", "A favor o en contra" o "¿Quién es quién?" acaban desestabilizando la convivencia virtual por completo y sirven para que los participantes se conozcan entre si.

5 Un maratón... a la semana

La azotea de 'The Circle'

Netflix ha decidido innovar en la emisión de su nuevo reality show y no colgar los doce episodios el día del estreno. En su lugar, cada miércoles están disponibles cuatro capítulos nuevos, de manera que los primeros vieron la luz el primer día de 2020 y la final tendrá lugar el 15 de enero. Es una forma de generar conversación en redes sociales durante varias semanas, preservar la emoción del ganador o ganadora y dar un margen para que el fenómeno vaya creciendo progresivamente.

No es la primera vez que la plataforma experimenta con la emisión semanal. Con 'Rhythm + Flow', un talent show estrenado en octubre de 2019 que contaba con Cardi B en el jurado, ya fraccionó los diez episodios de la temporada a lo largo de tres semanas. Esto no tiene nada que ver con el caso de series como 'The Good Place', que estrena un capítulo cada semana en España para seguir el ritmo de la emisión lineal en Estados Unidos.