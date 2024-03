Netflix resucita 'Valeria' y anuncia una cuarta temporada que (ahora sí) será la última

Por Alejandro Rodera |

Netflix ha recogido cable y, tras haber dado por terminada 'Valeria' con su tercera temporada, ha tomado la decisión de encargar otra entrega de la adaptación de las novelas de Elísabet Benavent. En primera instancia, la plataforma de streaming anunció en octubre de 2021, entre muchas otras novedades, que la ficción protagonizada por Diana Gómez concluiría con su tercera tanda. Aquellos episodios se lanzaron en junio de 2023, aunque es cierto que las notas de prensa que precedieron a su estreno ya evitaban calificarla de "última", por lo que se fue allanando el terreno para una decisión que, finalmente, se ha hecho pública este 12 de marzo.

El cuarteto protagonista de 'Valeria'

El servicio digital ha compartido una primera imagen desde, la cual podéis ver bajo estas líneas. Además, se ha confirmado que, esta vez sí, se tratará del cierre del proyecto. ". Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que, pero también soñar. Porque", explica Benavent.

Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott volverán a encabezar el elenco interpretando a Valeria, Carmen, Lola y Nerea. Todas ellas se sumirán en una marea de "conflictos amorosos, relaciones aparentemente perfectas, nuevos estilos de vida... y hasta un bebé", como anticipa la sinopsis oficial. El reparto lo completarán Maxi Iglesias, Juanlu González, José Pastor, Federico Aguado y Mima Riera, mientras que el equipo de guion tiene como principales cabecillas a Marina Pérez y Montaña Marchena. La propia Pérez se encargará también de la dirección de esta producción de Plano a Plano junto a Laura M. Campos.

Hasta siempre

Con esta cuarta tanda se cubrirá la saga literaria de Benavent, que consiste en cuatro novelas, y se ampliará la colaboración con la autora, cuyas obras también han servido para sacar adelante 'Un cuento perfecto' o 'Fuimos canciones'. De hecho, 'Un cuento perfecto' se convirtió en todo un éxito estival para Netflix en 2023, llegando a superar en su estreno al de la tercera temporada de 'Valeria', cuyos registros fueron los más discretos entre todas las series españolas originales lanzadas en la plataforma durante el año pasado y que lograron aparecer en el top 10.