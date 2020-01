Nia habla de 'La isla de las tentaciones' en 'OT 2020' sin saber que el "¡Estefanía!" que escuchó nació ahí

Poco podíamos imaginar cuando arrancaron 'OT 2020' y 'La isla de las tentaciones', en La 1 y Mediaset España respectivamente, que dos de sus participantes iban a estar conectadas. Nia Correia, del talent show de Gestmusic, y Geniris, "tentación" del programa de Cuarzo para Telecinco y Cuatro, son muy amigas e incluso han trabajado juntas. Las dos chicas, junto a Mirela ('Eurojunior 2004', 'La Voz' y aspirante a Eurovisión en 2007, 2008, 2009 y 2017) trabajaron juntas en el conocido musical que se realiza en Madrid "El Rey León". A lo largo de este tiempo han grabados diferentes covers y han forjado una amistad que dura a día de hoy.

Geniris ('La isla de las tentaciones') y Nia ('OT 2020')]

La casualidad ha hecho que los formatos en los que Nia y Geniris participan hayan coincidido en periodo de emisión y precisamente de eso habló la triunfita con sus compañeros durante la cena del lunes 27 de enero en la Academia. Esta explicó a sus compañeros que una de sus mejores amigas "participa en un programa en el que tú vas con tu pareja y te meten tentaciones, y esas tentaciones juegan su papel". Nia les explicó que "mi mejor amiga estuvo en ese programa, era una tentación, un programa que ha salido en otra cadena". La chica además, le afirmó a sus compañeros que el reality "se está emitiendo justo ahora, a la vez que nosotros". Estos no dudaron en afirmar que al salir de la Academia verían el espacio para ver cómo había sido el paso de Geniris por el programa.

La cosa no quedó ahí y es que junto a Nia se encontraba sentado Jesús, otro de los triunfitos, que también conoce a un participante de 'La isla de las tentaciones'. En su caso él es amigo de Gonzalo Montoya, que participa en el espacio junto a su novia Susana. "¿Te acuerdas que te dije que mi amiga salía en un programa de Cuatro? ¡Era aquel que me dijiste que salía también tu amigo! En las 'Tentaciones", le afirmó ella a su compañero, que confirmó que efectivamente esa era el formato en el que estaba Gonzalo. En ese instante, Bruno, que se encontraba también con ellos, entonces contó que él también conocía a Geniris, algo que sorprendió a los fans del programa, que en redes dejaron claro que desconocían que el chico fuese amigo de la mejor amiga de Nia.

Tras el "¡Estefanía!" en directo

Este momento se produce curiosamente después de que en la Gala 2 de 'OT 2020', mientras Roberto Leal entrevistaba a Nia y Anaju, alguien del público gritase "¡Estefanía!", la palabra que se ha viralizado después de que Christofer la gritase en 'La isla de las tentaciones'. Nia se mostró muy preocupada ya que no entendía la razón de este grito pero lo que la chica no podía imaginar es que esa palabra había nacido en el programa en el que participa su amiga y del que ella misma habló unas horas después. Nia posiblemente no puede ni imaginar el inesperado crossover entre formatos de dos cadenas diferentes en el que está ella metida sin saberlo ya que Noemí Galera tan solo le explicó que la frase de había hecho viral "en un formato de otra cadena", sin especificar su título.