El fenómeno viral "¡Estefanía!" de 'La isla de las tentaciones' se cuela en 'El hormiguero'

El éxito de 'La isla de las tentaciones', el reality show producido por Cuarzo y presentado por Mónica Naranjo, ha ido mucho más allá de lo que todo el mundo esperaba. El espacio está consiguiendo altos índices de audiencia, tanto en Cuatro como en Telecinco, generando además miles de comentarios en redes sociales en cada una de sus emisiones. El reality se ha convertido en la auténtica revelación de la temporada y prueba de ello es que se ha hecho viral la reacción de uno de los concursantes al ver las imágenes de su pareja siéndole infiel en la última entrega emitida del espacio.

El 23 de enero, Telecinco ofreció en prime time el esperado capítulo de 'La isla de las tentaciones' en el que Christofer Guzmán veía a Fani, chica con la que mantenía una relación de siete años, besarse con otro chico. Este comprobó que lo que unía a ambos era más que un beso y es que la conexión entre ambos era más evidente, por ello no resistió la presión y optó por salir corriendo por la playa gritando el nombre de su novia. "¡Estefaníaaaaa!", dijo mientras un grupo del redactores del reality le seguía. Un grito que se ha vuelto viral y es que no han sido pocos los que han convertido el nombre de la chica en una frase viral.

De esta forma, el mismo jueves en que se emitió el esperado momento protagonizado por Christofer, en redes sociales se creó el llamado "#EstefaníaChallenge", un reto que consiste en gritar el famoso nombre en cualquier lugar público. De esta forma, en los últimos días no han sido pocas las personas que han escuchado el grito en calles o comercios. Pero la cosa no quedó ahí y es que en la entrega de los Premios Goya 2020 que se celebró el sábado 25 de enero, segundos antes de dar el nombre de la vencedora a la categoría Mejor Actriz Protagonista, alguien gritó "¡Estefanía!", un grito que se replicó en la Gala 2 de 'OT 2020' cuando Roberto Leal hablaba con Nia y una persona que había acudido al plató también decidió hacerlo, dejando totalmente impactada y preocupada a la chica, que no entendía nada.

Así fue el momento

Pues bien, el fenómeno viral ha llegado también al programa de 'El hormiguero'. En la emisión del espacio del 27 de enero en Antena 3 que protagonizaron los actores Luis Tosary Anna Castillo para promocionar su última película "Adú" también se escuchó la expresión. Los invitados participaron en un juego en el que tenían que adivinar qué animal salía en la pantalla detrás de ellos por medio de los sonidos que hiciera el público. Justo en el momento en el que la gente intentaba imitar el sonido de una jirafa, una de las hormigas que protagoniza el espacio hizo la famosa reacción: "¡Estefanía!". pero ahí quedó la broma ya que ni Luis Tosar ni Anna Castillo se percataron de ello y continuaron el juego como si nada.