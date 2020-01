'OT 2020': Lista completa de canciones de la Gala 2

Tras estrenarse como verdaderos concursantes de 'Operación Triunfo' en la Gala 1 y sentir en su propia piel la presión que supone enfrentarse a las nominaciones, los 16 alumnos y alumnas de la Academia de Noemí Galera afrontan una nueva semana. Pero antes de reiniciar la rutina de trabajo, toca conocer cuáles serán los temas que interpreten en la Gala 2.

Los 16 concursantes de 'OT 2020'

Los triunfitos deben defender su canción, además de la grupal. Tanto el claustro de profesores como el jurado ya les ha advertido, especialmente tras el poco acierto que tuvieron con el medley de Marisol en la Gala 1: este año la canción grupal también se tendrá en cuenta para la nominación, por lo que, visto qué significa estar en 'Operación Triunfo', deben ponerse las pilas.

Lista de temas y concursantes que los interpretarán

- Tema grupal: "I'll Be There For You", de The Rembrandts (homenaje a 'Friends').

- Ariadna: "You Know I'm No Good", de Amy Winehouse.

- Nick: "Jealous", de Labrinth.

- Eva y Flavio: "Copenhague", de Vetusta Morla.

- Rafa y Eli: "Bonita", de Juanes y Sebastián Yatra.

- Anne y Maialen: "Ilargia", de Ken Zazpi.

- Gèrard y Hugo: "Sucker", de Jonas Brothers.

- Jesús y Samantha: "Mediterráneo", de Joan Manuel Serrat.

- Anaju y Nia: "Guantanamera", versión de Celia Cruz.

- Bruno y Javy: "Mucho mejor", de Los Rodríguez.

En esta segunda Gala, los concursantes volverán a rendir homenaje con el tema grupal, solo que, en esta ocasión, será a 'Friends'. Los 16 concursantes interpretarán en conjunto "I'll Be There For You", de The Rembrandts. Entre las decisiones del reparto de temas se encuentra "Ilargia", de Ken Zazpi, tema en euskera al que pondrán voz Anne y Maialen. Esta será la primera vez en la historia del talent show musical que se cante en euskera. Por otro lado, Ariadna ha escogido un tema de Amy Winehouse para defender su continuidad en el concurso, "You Know I'm No Good", mientras que Nick ha preferido a Labrinth con su canción "Jelous".