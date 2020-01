La bronca de Noemí Galera por las faltas de respeto en 'OT 2020': "Si entro en detalles, será para sancionar"

La Academia de 'OT 2020' no funciona como debería. Es algo que algunos seguidores del formato han advertido en los últimos días en redes sociales y de lo que Noemí Galera, directora del centro, ha querido hablar este lunes 20 de enero durante el repaso de la Gala 1. Esta no ha dudado en advertir a los concursantes de diferentes problemas que se han detectado en la convivencia e incluso en la forma de trabajar, que deben ser subsanados inmediatamente. De esta forma, Galera se ha quejado de la limpieza y orden de la Academia, de la forma en que los concursantes realizan los pases de micros y ha denunciado públicamente faltas de respeto entre algunos concursantes.

Eli, Anne y Noemí Galera en 'OT 2020'

Falta de orden y limpieza en la Academia

La primera queja ha llegado por el orden que existe en el centro. "Anoche llegamos y no nos podíamos sentir en los sofás, había guitarras, tres o cuatro fundas tiradas, unos bongos, calcetines, jerséis, chaquetas (...) nos tocó arreglarlo al director de 'El chat' y a mí". Pero la cosa no se ha quedado ahí, Galera ha afirmado además que "las mesas estaban con los platos de la cena, que tuvieron que ser limpiados por la gente de producción", que "las picas estaban hasta arriba de platos" y "el vestuario estaban en un estado penoso" y ha contado que ha visto como todas las carpetas que se les dieron al inicio de la edición estaban tiradas. Por ello, la directora les ha pedido que "os lo toméis en serio, porque sino cogeré una bolsa de basura grande y lo tiraré todo".

Su actitud en los pases de micros

Más allá de la limpieza, Galera ha querido también quejarse de la forma en que acuden los concursantes a los pases de micro. "Se viene con zapatos y es que de esa puerta a aquí estamos trabajando. Cuando yo voy a trabajar, no voy en zapatillas de andar por casa. Por favor, tomároslo en serio (...) esto es como si hubieseis cogido un autobús para ir al conservatorio. Así que el primer pase de micros se debe hacer siempre con calzado normal y el segundo con el calzado de gala si vestuario os lo ha dado". Paralelamente, Galera también les ha recordado que "hay que llevar siempre el micro puesto y coger el que toca" y cuidar los móviles que les ha dado el equipo.

¿Bronca indirecta a Eli?

Una vez superados estos dos problemas, la directora de la Academia ha querido afrontar directamente la gran polémica que se ha generado con Eli dentro de la Academia. La concursante ha faltado al respeto a varios de sus compañeros y ha realizado varios comentarios que han sido muy criticados por parte de los seguidores del formato en redes sociales. Por ello, Noemí Galera ha decidido tomar cartas en el asunto y advertir que habrá consecuencias si este tipo de comportamientos se repite. "Ahora viene la parte que creo que es más complicada, la del respeto entre vosotros", ha empezado diciendo, para después confesar que "a veces veo conversaciones y acciones que me saldría subir y decir qué estáis haciendo, pero entiendo que sois mayores de edad y cada uno tiene su manera de funcionar y sus formas, y yo lo voy a respetar".

Concursantes de 'OT 2020'

Galera ha advertido que "como no os respetéis y no habléis con respeto entre vosotros sí voy a venir a meter baza. Quizás no sois conscientes pero recapacitad y pensad como os habláis, como os cogéis las cosas. Las cosas se piden por favor y luego se dan las gracias". La directora les ha recordado que "vosotros queréis ser artistas y habrá un montón de gente que quiera ser como vosotros. Pero si no sois educados, respetuosos y buenas personas, no vais a tener fans. Yo no quiero ser igual que alguien que habla con desprecio, que no pide las cosas por favor, que grita". Ha sido entonces cuando Noemí ha dejado que no iba a dar nombres concretos... por ahora.

"Estoy generalizando porque no quiero entrar en detalles, y espero que no me hagáis entrar en detalles porque si lo hago será ya para sancionar a alguien", ha contado, antes de comprobar sorprendida la reacción de los concursantes: "Me miráis como si estuviera hablando en chino pero yo creo que sabéis de lo que estoy hablando, y si realmente sois una piña, sedlo de verdad". Finalmente, Manu Guix les ha recordado que "en la vida hay que ser buena gente (...) y para una carrera profesional es fundamental". Además, ha dejado claro que él y muchos en la industria "preferimos mil veces trabajar con alguien que es menos brillante pero buena gente que al revés". Galera ha querido cerrar la charla pidiéndoles por favor que "nos os habléis mal, sé que no sois así".

La respuesta de Eli

Minutos después de la bronca, los concursantes no han dudado en comentar lo que había sucedido y precisamente Eli ha sido una de las que más se ha mojado al respecto. La concursante está convencida que parte de las palabras de Noemí iban dirigidas a Ariadna, y es que ha afirmado que "si enciendes el 24 horas y la ves hablando así es normal". Además, se ha quejado del poco orden de la chica: "Lo de Ariana, que no es normal. Que dejes unas playeras aquí en medio, el vaso del puré que se comió ayer (...) y un tanga en la ducha". Además, Eli ha reflexionado con el respeto que es necesario en la Academia a la hora de pedir cosas y ha dejado claro que "yo no voy a dejar de ser como soy. Tiene que haber una mínima de respeto, un respeto general entre nosotros".