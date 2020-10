Nicole Kidman protagonizará 'Things I Know To Be True' en Amazon Prime Video

Nicole Kidman le ha cogido el gusto a la pequeña pantalla. La protagonista de 'Big Little Lies' ha sabido compaginar durante los últimos años su carrera tradicional con la desarrollada en el terreno del streaming. Ahora mismo está emitiendo 'The Undoing' en HBO, en diciembre lanzará el musical 'The Prom' en Netflix y ya tiene en marcha varios proyectos para el año que viene, a los que se acaba de sumar uno más.

Nicole Kidman en 'The Undoing'

A través de su propia productora, Blossom Films, Kidman ha puesto en marcha la adaptación de la obra de teatro australiana "Things I Know To Be True". Como informa Deadline, la actriz tendrá una doble labor en el proyecto, ya que ejercerá tanto de productora ejecutiva como de protagonista, mientras que Amazon Prime Video será la plataforma encargada de distribuirlo.

Como productor ejecutivo figurará también el autor del material original, Andrew Bovell, que se ha mostrado entusiasmado con la adaptación: "Estoy encantado de que una actriz del calibre de Nicole Kidman vaya a encabezar la adaptación en el papel de Fran Price. Como madre y mujer es complicada y conmovedora." Por su parte, Kidman ha recordado cómo fue su primer contacto con este relato de un matrimonio que se mantiene unido a pesar de todos los reveses que le golpean: "Nunca olvidaré la experiencia que tuve viendo la obra de Andrew en Sydney, viviendo una de esas experiencias teatrales trascendentales."

Pluriempleo televisivo

La adaptación de "Things I Know To Be True" forma parte del acuerdo de desarrollo prioritario que sostiene la actriz con Amazon. De ese pacto han surgido previamente otros tres proyectos: la película "My Lovely Wife" y las series 'Pretty Things' y 'The Expatriates'. Y al mismo tiempo que desarrolla todos esos títulos, Kidman también está embarcada en 'Nine Perfect Strangers', la miniserie de Hulu en la que comparte elenco con Melissa McCarthy, Michael Shannon o Bobby Cannavale.