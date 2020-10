Crítica de 'The Undoing': La vida perfecta se derrumba para Nicole Kidman a golpe de cliffhanger

Los movimientos #MeToo y #TimesUp han hecho que muchos mitos masculinos caigan. Desde el cómico Louie C.K. hasta el soprano Plácido Domingo, varias generaciones han visto cómo los artistas que idolatraban guardaban un lado oscuro que nunca mostraban al público. Si la decepción en sus fans ya es grande, a pesar de que no conocían a estas personalidades y no tenían por qué esperar nada de ellos, ¿cómo es vivir algo similar en un ambiente íntimo? Esto es en lo que quiere indagar 'The Undoing', la serie que HBO España estrena el 26 de octubre.

Nicole Kidman y Hugh Grant son un matrimonio exitoso en 'The Undoing'

La serie sigue a Grace (Nicole Kidman), una psicoterapeuta que vive un matrimonio feliz e idílico con Jonathan (Hugh Grant), disfrutando de una vida lujosa en la alta sociedad neoyorkina que les permite llevar a su hijo, Herny (Noah Jupe), a un colegio privado de los más exclusivos. Precisamente en el comité de madres del colegio conoce a Elena (Matilda De Angelis), con quien pronto establece una relación en todo momento extraña e inquietante. Un fortuito suceso relacionado con este misterioso personaje y la no menos repentina desaparición de Jonathan harán que toda la vida de Grace se desmorone de la noche a la mañana, y ella tenga que recomponerla siendo consciente de todos los turbios secretos que antes se enterraban bajo ella.

La alta sociedad y sus caras bonitas

Precisamente, la falsa perfección del ostentoso modo de vida envidiable de Grace es el centro de esta serie. Desde la cuidada secuencia de créditos iniciales ya se nos está señalando cómo este estilo de vida aspiracional en el que la protagonista creía vivir realmente se edifica sobre montañas malolientes de secretos que se disimulan con el perfume del dinero y las mentiras. En última instancia, todo un ataque al modo de vida americano efectuado por la directora danesa Susanne Bier y el guionista estadounidense David E. Kelley.

Hugh Grant es Jonathan, un marido con ocultos secretos en 'The Undoing'

Dentro de este mensaje conjunto, resulta interesante la exploración psicológica que se hace de Grace, a la que Nicole Kidman colabora con una destacada actuación. Era inevitable realizar la aproximación a este drama desde un personaje con la superioridad moral de esta esposa ejemplar, pero queda en el aire si esa posición de impoluta rectitud permanece igual al final de la serie, algo que no podemos saber dado que únicamente hemos podido acceder a los cinco primeros episodios de la miniserie y no a su sexto episodio final. No obstante, por muy centrada que esté la ficción en este personaje femenino, sus creadores no han podido evitar desplazar el foco según avanza hacia los otros dos grandes nombres de la serie, Hugh Grant y Donald Sutherland, que tienen cada vez más momentos de brillante protagonismo. Dentro del reparto destaca también Nadine Marshall, como una implacable abogada con carácter que enfrenta a Grace con la realidad de las formas más directas.

Recreándose en la tragedia

Nicole Kidman protagoniza 'The Undoing'

Si bien su reparto tiene la solvencia que se les puede exigir por sus grandes nombres, hay cierta sobreactuación en 'The Undoing'. No una sobreactuación interpretativa, sino tonal, ya que la serie parece empeñada en remarcar el dramatismo de sus escenas, dándoles una intensidad que en ocasiones parece exagerada. No es que no haya momentos verdaderamente dramáticos que ameriten ponerse tan serios, pero esta gravedad parece extenderse de forma uniforme por toda la serie, incluso cuando no sería tan necesario, cargando excesivamente de melodrama el conjunto. Lo malo de esta obcecación con tomarse tan en serio tan a menudo es que corre el peligro de que el espectador acabe por quedar anestesiado a los hechos que se cuentan.

Este drama constante tan acentuado se vuelve algo más indigesto por la necesidad de la directora de paladear cada momento. Las fases y diferentes situaciones que atraviesa la historia no se suceden de forma ágil, sino que se toman su tiempo para ahondar en los dilemas planteados y, sobre todo, en las consecuencias emocionales que tienen, especialmente sobre Grace. Si bien es verdad que esto ralentiza el ritmo de la narración, del mismo modo también se puede decir que le saca todo el partido a la historia, llegando en ocasiones a reflexiones interesantes sobre los temas planteados y a escenas que diseccionan aspectos secundarios pero de algún modo reveladores dentro del conjunto que se pretende mostrar. Teniendo en cuenta que esta historia está adaptada del libro "Tú ya lo sabías" de Jean Hanff Korelitz, es posible que se haya buscando adaptar estos momentos introspectivos tan literarios a un medio audiovisual sin tener en cuenta la diferencia de códigos entre ambos formatos.

Magos de un solo truco

Jonathan y Grace se enfrentan al juicio del público en 'The Undoing'

Ahora bien, esta lentitud reflexiva que la trama se permite tener contrasta duramente con los avances y giros que se producen al final de cada capítulo. Es muy poco sutil la forma efectista en que se usan los cabos sueltos de la trama como gancho para el espectador, el denominado cliffhanger. Ni es algo raro en las series ni es ilegítimo y, aunque en este caso resulte especialmente descarado, cumple el objetivo de adicción que se propone. Eso sí, estos anzuelos en los que inequívocamente se tiene que picar, hay ocasiones en las que resultan engañosos y no aportan el cambio de paradigma en la historia que los últimos minutos de un capítulo parecen sugerir, resultando frustrantes.

Teniendo en cuenta esto, y a falta de conocer el desenlace, no hay manera de asegurar que las revelaciones realizadas en el penúltimo capítulo vayan a resolver el misterio que se plantea de una forma realmente sorprendente o no. Tampoco se puede asegurar cuál será el mensaje final que lanzará la obra, si trazará verdaderamente una perspectiva crítica sobre esa realidad opulenta descrita o si al final se quedará en un mensaje más convencional, victimista y poco innovador. Lo cierto es que su desarrollo deja bastantes carencias en el ritmo y la trama que se tratan de suplir con su excelente reparto y sus intensas reflexiones, por lo que una resolución impactante sería necesaria para inclinar la balanza en favor de la producción.