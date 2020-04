Nicole Kidman protagonizará la adaptación de "Pretty Things" para Amazon

El idilio de Nicole Kidman con la pequeña pantalla está muy lejos de llegar a su fin. Tras alzarse con un Globo de Oro y dos Emmy por su implicación en 'Big Little Lies', la actriz estadounidense no ha parado de añadir proyectos televisivos a su agenda. El último en sumarse a la lista ha sido 'Pretty Things', adaptación de la imninente novela homónima escrita por Janelle Brown, que contará con Kidman como protagonista y productora ejecutiva.

Nicole Kidman en 'Big Little Lies'

Este proyecto estará respaldado por Amazon, la compañía con la que la productora de Kidman, Blossom Films, sostiene un acuerdo de desarrollo prioritario, como señala Deadline. Detrás de las cámaras se pondrá Reed Morano, la directora responsable de los tres primeros episodios de 'The Handmaid's Tale', que también extiende su colaboración con Prime Video, donde estrenará próximamente el thriller 'The Power'. La encargada de adaptar la novela será la propia Brown, que, al igual que Kidman y Morano, también será productora ejecutiva.

El libro, que se publicará en Estados Unidos el 21 de abril, narra la historia de dos mujeres, Vanessa y Nina, radicalmente diferentes. La primera es una heredera reconvertida en influencer de Instagram, tras cuya dinámica fachada se oculta una trágica existencia; y la segunda es una estafadora entrenada por su madre, ahora enferma, que tendrá que replantearse los límites de su oficio. Los destinos de ambas se verán unidos cuando aparece la posibilidad de llevar a cabo un golpe histórico.

Omnipresente

Además de 'Pretty Things', Kidman tiene varios proyectos televisivos en diferentes etapas de desarrollo. El más inmediato es 'The Undoing', el thriller de HBO que le ha llevado a reunirse con el creador de 'Big Little Lies', David E. Kelley, y que veremos en otoño tras el reciente retraso provocado por la crisis del coronavirus. Más adelante estrenará 'Nine Perfect Strangers' en Hulu y 'The Expatriates' en Amazon, dos títulos en los que también produce a través de Blossom Films. Por último, sin salirnos del mundo del streaming, también nos toparemos con Kidman en 'The Prom', la cinta musical dirigida por Ryan Murphy para Netflix que debería ver la luz en 2020.