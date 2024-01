Por Daniel Parra |

Susanna Griso recibió el pasado martes 9 de enero en 'Espejo público' a Pau Brunet, un niño con TEA (trastorno del espectro autista) que se ha hecho viral en las últimas semanas por su manera de explicar su condición: "A mí me gusta mucho la perfección, esto sí, pero me encanta vivir en mi desastre". Pautista, como se llama Brunet en YouTube, explicó al inicio que él es una pera en un mundo de manzanas. Brunet aseguró que ha plasmado esta metáfora en un cuento que ya ha escrito, aunque está "buscando la editorial".

Pau Brunet junto a Susanna Griso en 'Espejo público'

Griso comenzó a preguntarle sobre aspectos de la vida cotidiana que pueden diferenciarlo del resto para conocer mejor su caso y el de muchas personas autistas.: "Si yo estoy con los ojos cerrados, no sé en qué posición estoy si no hago un movimiento". "Cada autista es diferente", afirmó Brunet, que

"He oído que escuchas cinco veces más fuerte que una persona normal", dijo la presentadora, algo que Brunet quiso corregir rápidamente: "Normal no me gusta la palabra porque normal, para mí, significa que no soy normal. Yo en verdad puedo hacer todo lo que las personas hacen". Griso aceptó su error: "Es verdad, fatal, descartada. Tienes toda la razón. Borro la palabra, lo escribiré cien veces en la pizarra, mal escrito por mi parte". Brunet opinó que "los que dicen normal no son tan normales, sino que ellos se creen que no son discapacitados, porque ellos nos llaman discapacitados a nosotros".

"Nosotros tenemos sentimientos"

Durante el resto de la entrevista, Susanna Griso quiso que Pau Brunet explicara cómo de excluido se siente en su colegio. El joven apuntó que le diagnosticaron su autismo durante primero y admitió que le dolía "un poco" cuando sus compañeros no le invitaban a sus fiestas, pero que "al final te acostumbras". A continuación, Griso presentó un vídeo de Luis, un niño con discapacidad, que se queja de la exclusión que sufre: "Tener una enfermedad o una discapacidad no significa que no pueda jugar". "Me siento triste por él porque nosotros, los autistas, tenemos sentimientos".