El feo comentario de Susanna Griso que se cuela por un micro abierto y descoloca a una reportera

El 29 de junio de 2023, 'Espejo público' daba la noticia de cómo un opositor se quedó encerrado en el baño de un bar cuando se disponía a hacer su examen. Susanna Griso daba paso a la conexión con Marina, la reportera que se encontraba en León para hablar con el afectado. Segundos después de que la joven empezar a hablar junto al opositor, un micro abierto le jugaba una mala pasada a la veterana presentadora.

"A mí, perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla", se le escuchaba decir a Susanna Griso, palabras que también pudo escuchar la propia reportera, que se giraba a la cámara con cara de circunstancia. El clip, que se ha hecho viral en redes sociales, ha recibido miles de críticas hacia la presentadora, ya que sin ver la conexión completa parece que estaba hablando mal de su compañera de profesión.

Sin embargo, fuentes de Atresmedia explican que, a la hora de darle paso, Griso sí conocía el nombre de la reportera, ya que la llamaba por él, tal y como es posible ver en el programa completo, y lo que la presentadora pronuncia va hacia control, con quienes estaba hablando de otro tema durante la conexión.