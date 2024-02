Noemí Galera frena a Ruslana en 'OT 2023' al hablar sobre "bullying colectivo": "No me hace ninguna gracia"

Por Redacción |

'Operación Triunfo 2023' está llegando a su recta final y los concursantes están trabajando duro para darlo todo en la gala número 11 que se celebra el 12 de febrero de 2024. Sin embargo, el ambiente en la Academia está enrarecido y los dos grupos están más divididos que nunca. De hecho, han estado comiendo separados y se ha podido vivir alguna que otra situación incómoda al hablar de estrategias pasadas.

Ruslana en el pase de micros de 'OT 2023'

A todo esto, se le suma otro desagradable encuentro entre Ruslana Noemí Galera durante la tarde del 8 de febrero de 2024, justo antes del mítico pase de micros. Hablando sobre las valoraciones de los profesores, la ucraniana se dirigía a la Directora de la Academia, comentándole que tenía ganas de que la juzgasen. "", contestaba la directora de la Academia.

"¿Por?", le preguntaba Bea, sorprendida por la respuesta de Galera. "A mí me encanta, me encanta recibir bullying colectivo", contestaba Ruslana, haciendo que Noemí le parase los pies nada más soltar la frase. "¿Bullying colectivo? No me hace ninguna gracia ese comentario. Bullying colectivo... Nosotros no hacemos bullying", decía la directora, muy seria con la concursante.

Estoy viendo que están compartiendo este clip sobre la broma del bullying de Ruslana. Noemí le corta corriendo, ¿qué pasa? #OTDirecto8F pic.twitter.com/kSSaBrxaug — 🦋 (@miaucrisk) February 8, 2024

Hace dos semanas

"Pues no", se le escuchaba decir a Manu Guix, apoyando lo que comentaba Noemí Galera. "Claro que no, es una broma", aclaraba Ruslana. Sin embargo, las disculpas de Ruslana no parecieron suficiente para Noemí Galera, quien terminó el roce diciendo: "Pues hay cosas que no...", dejando claro que no toleraba este tipo de "bromas", según Ruslana. Aun así, hace dos semanas la concursante ya mencionó lo del "bullying colectivo" en el pase de micros, provocando que Noemí soltara un "¿perdón?".