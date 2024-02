La criticada actitud de Ruslana en 'OT 2023' al no ser elegida como una de las finalistas

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En la gala 10 de 'OT 2023', el jurado decidió, a través de sus puntuaciones, que Naiara y Juanjo Bona se convirtieran en los primeros finalistas de la edición. Por otro lado, los profesores de la Academia apostaron porque Paul Thin fuese la tercera persona que pasara directamente a la última gala. Por lo tanto, Lucas Curotto, Bea Fernández, Martin Urrutia y Ruslana tendrán que jugarse su pase a la final en la emisión del lunes 12 de febrero.

Ruslana y Bea Fernández en 'OT 2023'

Esta decisión no ha sentado del todo bien a Ruslana, ya que,. El martes 6 de febrero, los seguidores de 'Operación Triunfo' sedurante el día y que no les han gustado.

Tras la toma de tonos de la canción que interpretará Ruslana en la gala 11, Noemí Galera le abre la puerta a la concursante y la pregunta que si todo bien. En ese momento, la participante responde con un breve "sí" y sale sin darle un abrazo que esperaba la directora de la Academia. En el vídeo, se puede ver que la catalana mira a Manu Guix con cara de circunstancia sin entender el comportamiento de la cantante: "Ay, dame paciencia porque...".

Tensa conversación con Paul Thin

Otra de las actitudes que le están reprochando a la artista es una que ha tenido con Paul Thin. Mientras esperan la comida, Ruslana mira a la cámara y se califica como "nominada". Al escucharla, su compañero la rebate: "No estáis nominados, sois semifinalistas". En ese momento, la concursante le manda callar y el intérprete insiste: "Yo he estado nominado dos veces". "Que me la suda, tío", termina comentando la participante.

"Don nadie"

Por último, los fans de 'OT 2023' han colgado una publicación en la que se ve a la cantante afirmando que el concursante que se vaya en la semifinal se convertirá en un "don nadie", puesto que sería quedarse a nada de vivir el concurso al completo. Sin embargo, unos segundos después, Ruslana asegura que no quería decir eso y que se ha expresado mal: "Perdón (...) Estoy exagerando, pero da pena que llegados a este punto, habiendo vivido todos lo mismo, quedarte a las puertas".