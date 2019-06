Norma Duval y su zasca a Cristina Pedroche: "Lleva trajes copiados de los míos de hace 30 años"

Isabel Gemio tuvo la oportunidad de entrevistar a la reconocida presentadora y colaboradora de televisión Cristina Pedroche. Durante la charla que mantuvieron en el programa 'Retratos con alma', se hablaron de diferentes temas pero sobre todo trataron el feminismo y la importancia que tiene esta corriente hoy en día. Además, también se añadieron testimonios de diferentes personas como por ejemplo de El Sevilla o de Norma Duval.

Cristina Pedroche y Norma Duval en 'Retratos con alma'

Los vestidos de Cristina Pedroche en Nochevieja fue otro de los temas que salió a colación durante su entrevista con Isabel Gemio. "Es una noche mágica y quiero sentirme una superestrella. Me voy poniendo lo que me parece", confesaba la colaboradora de televisión. "Como salieron tantas criticas, que si el vestido no gustó, que si iba poco recatada, poco fina, que si era machista, que si las transparencias son horribles... Pues, al año siguiente, dos tazas", decía Cristina Pedroche.

Respecto a este tema, Norma Duval ha dado su opinión al respecto, lanzándole un zasca a la propia Cristina Pedroche. "Cristina Pedroche lleva trajes copiados de los míos de hace 30 años", dijo la famosa vedette. "¿Entonces qué me va a sorprender? Yo le diría a Cristina que le cosan un poquito mejor los traje", añadió también entre risas, dándole también un consejo a Cristina Pedroche. "Pero me parece bien. Me veo reflejada en ropa que yo llevaba hace muchísimo tiempo", concluía Duval.

Su forma de empoderarse

Durante la entrevista, Isabel Gemio quiso indagar en cómo Cristina Pedroche se s¡ente cuando lleva esos vestidos que acaban siendo tan polémicos. "Me lo pongo porque yo quiero. Entonces cuando yo elijo, me empodero a mí misma", explicaba Pedroche. "La suciedad está en quien mira. No es mi problema si tú me miras con ojos de deseo. Yo me visto como quiero", añadía la presentadora de televisión.