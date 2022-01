En 1988, Pedro Almodóvar alcanzaba un nuevo hito en su carrera con la taquillera "Mujeres al borde de un ataque de nervios", que le valió su primera nominación a los Oscar. Desde entonces, el público internacional no ha perdido de vista al cineasta manchego, que cada vez se muestra más abierto a trabajar fuera de nuestras fronteras... y de las del medio cinematográfico. Como adelanta The Hollywood Reporter, uno de sus próximos proyectos será la adaptación televisiva de aquella gazpachera comedia encabezada por Carmen Maura, que está siendo desarrollada por Apple.

"Mujeres al borde de un ataque de nervios"

El gigante tecnológico ha adquirido los derechos para desarrollar una ficción televisiva inspirada en "Mujeres al borde de un ataque de nervios" que, en el caso de salir adelante, estaría protagonizada por Gina Rodriguez. La ganadora del Globo de Oro por 'Jane the Virgin' sería la sucesora de Maura y daría vida a Pepa, una actriz de doblaje que se ve envuelta en una rocambolesca odisea tras una inesperada ruptura sentimental.

La idea es que la serie alterne entre diálogos en español y en inglés, como sucederá en 'Now and Then', el thriller de Apple TV+ desarrollado por Bambú Producciones. El propio Almodóvar se ha implicado en la adaptación como productor ejecutivo a través de El Deseo. Por su parte, Rodriguez también ejerce de productora ejecutiva, así como Eugenio Derbez, que recientemente ha colaborado con Apple en 'Acapulco'. La productora principal del proyecto es Lionsgate Television, que ha contado con Noelle Valdivia ('Mozart in the Jungle') como showrunner del mismo.

Otra oportunidad

No es la primera vez que la televisión estadounidense trata de apropiarse de la película de Almodóvar, ya que en 2009 salió a la luz que Fox TV Studios había puesto en marcha una adaptación semejante, aunque en ese caso habría sido íntegramente en inglés y habría seguido una trama un tanto diferente. Almodóvar también estuvo implicado en aquel intento, que acabó pasando a mejor vida, así que ahora tiene una segunda oportunidad para sacarlo adelante en un nuevo hogar.