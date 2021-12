Adam Scott encabeza el reparto del thriller 'Separación', que se estrena el 18 de febrero en Apple TV+.

Apple

Apple TV+ no está escatimando en anuncios en la recta final del año. En un alarde de sus intenciones de cara a 2022, la plataforma ya ha confirmado que en las primeras semanas del año podremos ver, entre otros títulos, la tercera temporada de 'Servant', la comedia criminal 'The Afterparty' y el drama de suspense 'Sospechosos'. Semana tras semana habrá algo nuevo que ver, y no habrá que esperar demasiado para descubrir otra apuesta inédita: 'Separación'.

Conocida originalmente como 'Severance', esta ficción sigue los pasos de Mark Scout, el director de un equipo de Lumon Industries cuyos trabajadores han aceptado someterse a una intervención quirúrgica para separar totalmente sus recuerdos del ámbito laboral de los del personal. No obstante, esa propuesta tan idílica, que permitiría no llevarse el trabajo a casa, es puesta en peligro cuando el protagonista se topa con un inesperado misterio.

Adam Scott, John Turturro, Britt Lower, Christopher Walken, Michael Chernus, Zach Cherry, Dichen Lachman y Patricia Arquette son algunos de los integrantes del elenco principal, que ha sido dirigido por Ben Stiller. Por su parte, Dan Erickson ejerce de guionista principal y creador de este proyecto, cuyos dos primeros capítulos estarán disponibles el 18 de febrero de 2022. Después, cada semana se lanzará un episodio nuevo hasta completar la primera temporada de nueve entregas.