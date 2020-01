Así es la nueva vida de Arantxa Bustos: de participante de 'Gandia Shore' a lanzar su propia marca de ropa

Arantxa Bustos es una de las participantes de 'Gandía Shore' más recordadas aunque ya haya pasado 7 años desde que acabó esta edición única que se hizo en España. Después de dejarnos grandes frases como "¿Quién me ha echado colacado en el secador?", la pudimos volver a ver durante una semana en 'Super Shore' y como concursante de 'Supervivientes 2015'. Tras unos años alejada del mundo de la televisión, ha cambiado completamente de vida y hablamos con ella para que nos cuente cuál es su profesión actual y qué formato sería el perfecto para su vuelta a la televisión.

Arantxa, en 'Super Shore' y en la actualidad, en su tienda de ropa

La madrileña ha lanzado recientemente su marca de ropa ArtX Shop y ella misma nos cuenta en exclusiva a FormulaTV cómo surge la idea de abrir su propio negocio: "Me empezaron a crecer los seguidores en Instagram y muchas marcas se ponían en contacto conmigo para regalarme ropa haciendo colaboraciones publicando yo cosas en mis redes. Yo pensé: 'Ostras, ¿si toda esta gente se pone en contacto conmigo para que les ayude a vender, por qué no monto yo una tienda online?'". Y pensado y hecho, ya que Aranxa pidió ayuda a su hermano para montar esta marca en la que nos cuenta cómo se promociona: "Hablo con influencers, les mando ropita y me hacen colaboraciones. Eso ayuda mucho; hoy en día las redes sociales es el negocio".

Dicho esto, no es de extrañar que la fama le haya venido bien a la hora de meterse en este proyecto: "Si no, yo creo que no me habría embarcado en esto". Sin embargo, asegura que aún tiene mucho que mejorar en su negocio y detalles por resolver: "Tengo muchos seguidores de fuera de España debido a 'Super Shore' y a ellos no puedo llegar a la hora de enviar ropa porque los envíos están complicados. Estamos intentando hacerlo, pero sin que los gastos de envío cuesten 60 euros porque no compensa", nos comenta la exparticipante de 'Gandia Shore'.

¿Con qué volvería a la televisión?

Pese a llevar más de 4 años alejada de las cámaras, Arantxa asegura no estar cerrada, en absoluto, a la televisión. "Me presenté al 'GH Dúo' con mi pareja. ¿Pero qué pasa? Que se ha cancelado", nos confiesa, comentando que no sabía si finalmente "iba a entrar, pero se propuso". Pero hay más programas y más opciones; eso es algo que ella tiene claro: "'GVIP' me gustaría, no lo descartaría". Por otro lado, tiene claro lo que no volvería a hacer: "Realities de fiesta porque ya estoy abuela. Me dura la resaca una semana y ya no aguanto. La gente me dice: 'Madre mía, cómo has cambiado'. Y 'Supervivientes' otra vez no iría, porque fue algo pésimo y no valgo para eso".

De lo que se arrepiente

Dicho esto, es momento de saber si la madrileña se arrepiente de algo y responde sin tapujos: "De muchas cosas que hice en Gandia porque era muy niña, no lo pensaba, me emborrachaba... Creo que todos los que estuvimos en 'Gandía Shore' nos arrepentimos de algo de lo que hicimos ahí". ¿Y ahora? ¿Tiene relación con alguno de los demás participantes? Pues nos comenta que "cada vez menos", que "Abraham es el último con el que estuve" y "Gata alguna vez me habla por Instagram o WhatsApp. Y ya. No tengo contacto con ninguno, no sé nada de nadie".