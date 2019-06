'Fear The Walking Dead': Un nuevo crossover protagoniza el 5x03

La semana pasada en 'Fear The Walking Dead' fuimos testigos de cómo Alicia y Morgan conocían a Grace, una mujer que les descubría todos los secretos acerca de los carteles que avisan de peligro de radiación. De esta forma, los protagonistas conocían un nuevo peligro de muerte, lo que les obliga a andar con mucho cuidado a la hora de enfrentarse a los caminantes. Además, se producía el esperado reencuentro entre Strand y Daniel, una conversación en balde puesto que Salazar se negaba a prestarle ayuda. Mientras tanto, June y John salían en busca de Althea, y Luciana se quedaba recuperándose después del accidente de avioneta.

La necesidad de encontrar a Althea y seguir ayudando

En ely que podemos ver cada lunes a las 22:30 en AMC España, los protagonistas siguen en plena búsqueda de Althea, de quien no tienen señales desde que al final del primer episodio desapareció tras ser golpeada por una persona cuya identidad desconocemos al ir ataviado con un misterioso uniforme. El grupo queda dividido cuando pierden el contacto, provocando que June y John tengan que buscar refugio en un parque temático ambientado en el oeste. Allí se encuentran con un viejo conocido para los seguidores del universo de ' The Walking Dead ', lo que les pondrá en la situación de elegir entre salvar sus vidas o ayudar al nuevo viajero.

June y John en 'Fear The Walking Dead'

Permanecer quietos no es del agrado de nuestros protagonistas, que prefieren salir en busca de su amiga, aunque eso suponga arriesgar sus vidas. La unión hace la fuerza tal y como han demostrado acabando con los caminantes atados que han ido encontrando por el camino, lo que les ha permitido acotar un perímetro que podría ayudarles a dar con el paradero de Althea. Trabajar coordinados ha dado sus frutos, pero un pequeño inconveniente ha hecho que John y June se alejaran perdiendo el contacto. No obstante, separarse no supone ningún problema puesto que, al final, siempre consiguen reencontrarse y ayudarse mutuamente.

Precisamente, ayudar sigue siendo una prioridad para ellos. A pesar de que fueron engañados por Logan, no han perdido la esperanza de seguir brindado ayuda a todo aquel que la necesita, algo que la propia Luciana ha dejado claro al afirmar que no lamenta para nada lo sucedido incluso aunque no pueda recuperar nunca la movilidad de su mano después del accidente en avioneta. De hecho, ella y Alicia no dudan un segundo en salir en busca de Dylan y los otros dos niños cuando captan sin querer su señal a través del walkie. Los chicos tienen temor de que alguien les encuentre y no quieren que se les acerquen. Sin embargo, Alicia no tira la toalla e intenta convencerles tocándoles la fibra sensible, algo que no da resultado alguno.

La llegada de Dwight

Dwight llega a 'Fear The Walking Dead'

No obstante, la parte más emocionante e interesante del episodio llega de la mano de John y June. En este episodio, que ha sido dirigido por Colman Domingo, actor encargado de dar vida a Víctor Strand, nos han regalado nuevas dosis de acción, tensión, caminantes y muchos disparos. Las secuencias en las que alguno de los protagonistas ve peligrar su vida por culpa de la amenaza de los caminantes suelen ser los que más impacto generan, si a eso le sumas la llegada de una persona misteriosa que les ataca sin compasión, la emoción se incrementa. Así pues, John y June llegan hasta un parque temático ambientado en el antiguo oeste, lugar al que han ido a parar buscando refugio después de que alguien les atacara. Da la casualidad de que John estuvo trabajando en un lugar similar, por lo que conoce a la perfección dónde se encuentra cada cosa.

Después de unas cuantas escenas de confesiones y declaraciones de amor entre John y June, el interés se centra de nuevo en ese enfrentamiento con esa figura desconocida a la cual no ponemos rostros hasta casi la mitad del episodio, descubriendo, como ya podíamos intuir, que se trata de Dwight. La buena puntería de John les ha permitido capturarle, obligándole a contarles quién es. En ese momento descubrimos lo que ya sabíamos: su identidad y su misión. Durante todo este tiempo desde que fue desterrado ha estado recorriendo todo el país para dar con su mujer, una labor que no ha dado sus frutos, pero que le ha llevado a encontrarse con los protagonistas de 'Fear The Walking Dead'. La forma de integrar este viejo personaje en el spin-off está bastante bien hilada y tiene verosimilitud, lo que no cuadra del todo es que se hayan ganado la confianza mutua en tan poco tiempo.

Tras unas escenas de disparos, con un John demostrando una habilidad impresionante con la pistola, y después de convencer a Dwight de que no tire la toalla y mantenga la esperanza de que su mujer está con vida y que todavía puede dar con ella, el siguiente paso era ver cómo iba a ser ese reencuentro entre Dwight y Morgan. Entre ambos podría pasar cualquier cosa, pero la reacción ha sido mucho más pausada de lo que imaginábamos. Lo único interesante en la interacción de ambos ha sido que Morgan ha rechazado hablar sobre el pasado común que les une, una historia que Alicia y compañía desconocen por el momento. Ahora solo falta ver cómo se integra Dwight con el resto, ya que parece que va a permanecer a su lado y va a recibir la ayuda necesaria para dar con el paradero de su mujer.

La mentira de los niños

Luciana, Alicia y Morgan en 'Fear The Walking Dead'

Para dejar el listón alto nada mejor que finalizar el episodio creando más dudas en el espectador. Antes de llegar a ese punto, con la ayuda de Dwight, Morgan, Alicia y el resto han acotado todavía más la zona que les permitiría dar con Althea, descubriendo que alguien ha atado a un gran número de caminantes formando una especie de valla. Cuando iban a disponerse a eliminar a los caminantes para poder seguir avanzando, justo reciben la llamada de auxilio de los niños, marchándose rápidamente hacia donde se encuentran. A mitad de camino se ven obligados a parar cuando dan con la furgoneta que capítulos atrás conducía la joven Annie, por lo que bajan para acercarse sin perder un segundo, sobre todo cuando se percatan de que el vehículo se encuentra rodeado por vísceras de caminantes.

El pequeño Dylan es el único que permanece en el interior, en un estado que hace presagiar que algo muy malo ha sucedido. Sin embargo, la escena final nos desvela que todo ha sido una trampa de Annie, Max y Dylan para intentar que les dejen en paz y se marchen de una vez por todas. Los pequeños han sabido jugar muy bien sus cartas con esa presunción de inocencia que siempre se le atribuye a los niños, pero en realidad son mucho más fuertes e inteligentes. En realidad, no era muy fácil intuir que son capaces de cualquier cosa, sobre todo porque han logrado sobrevivir en un mundo en el que pocos consiguen mantenerse con vida. Ahora el misterio radica en saber por qué buscan alejar a todo el mundo. ¿Qué más secretos esconden Annie, Max y Dylan?