'Fear The Walking Dead': Strand se reencuentra con Daniel Salazar en el 5x02

La semana pasada daba comienzo la quinta temporada de 'Fear The Walking Dead' con nuestros protagonistas iniciando un nuevo camino con la intención de ayudar a otros supervivientes, pero su misión se torcía cuando su avioneta se estrellaba y descubrían que habían arriesgado su vida para nada porque habían sido engañados por Logan, persona a la que, supuestamente, iban a salvar. Todo ello sucedía mientras Strand encontraba la cinta indicada por Althea, descubriendo que Daniel Salazar sigue con vida. Sin embargo, el mayor misterio de todos llegaba cuando Althea era golpeada por una persona misteriosa al descubrir los secretos que guardaba un caminante ataviado con uniforme y con documentación y objetos con el mismo símbolo que la organización con la que Jadis se marchó junto a Rick, dejando el destino de la periodista en el aire.

El encuentro más esperado

En ely que se puede ver cada lunes a las 22:30 en AMC España, Alicia y Morgan salen en busca de Althea, encontrándose a mitad de camino con Grace, una mujer que les advierte de nuevos peligros que podrían provocarles la muerte. Mientras tanto, Strand trata de convencer a Daniel para que le ayude a encontrar a sus amigos y rescatarles. Por su parte, Luciana trata de recuperarse después del accidente, aunque se ve obligada a quedarse sola para que June y John ayude en la búsqueda de Althea y puedan marcharse de allí lo antes posible.

Daniel Salazar y Víctor Strand en 'Fear The Walking Dead'

Desde que se confirmó la noticia del regreso del actor Rubén Blades para continuar encarnando a Daniel Salazar, uno de los momentos más esperados por los seguidores de la serie era el reencuentro entre él y Víctor Strand. Ambos tienen cuentas pendientes que saldar, sobre todo porque fue Strand quien disparó a Daniel y le dejó en la presa justo antes de que Nick la hiciera volar por los aires. Desde entonces muchos le dábamos por muerto pero, una vez más, Salazar ha demostrado ser un superviviente nato. La intriga se centraba en cómo sería ese primer encuentro entre ambos y, por fin, han despejado todas nuestras dudas.

Como era de esperar, Daniel no le ha recibido con los brazos abiertos, el rencor que guarda hacia él se nota a varios kilómetros de distancia y, sobre todo, en la cara de terror de Víctor. Además, Strand es consciente de que actuó de forma inapropiada y de que no es santo de su devoción, pero ha acudido hasta él con la intención de que le preste una avioneta para que pueda rescatar a sus amigos. Aunque teníamos ganas de su reencuentro, la excusa que han utilizado los guionistas suena bastante forzada, sobre todo si tenemos en cuenta que Víctor tiene el tanque y un camión con el que podría emprender camino en busca de sus compañeros sin necesidad de arriesgar su vida pidiéndole un favor a Daniel.

No obstante, su breve reunión nos ha servido para confirmar ciertas cosas. Efectivamente, Daniel no quiere saber nada de Strand y mucho menos ofrecerle ayuda cuando él le ha traicionado más de una vez. Además, le ha costado creer la historia de Víctor, ya que este ha tenido que recurrir a la radio para que Salazar escuchara por sí mismo todo lo que estaba sucediendo. Al final la visita ha sido, aparentemente, inútil porque Daniel se ha negado a ayudarle, pero seguramente hará acto de presencia en cualquier momento y ejerza de héroe salvando a Alicia y compañía justo en el momento indicado.

Los peligros de la radiación

Morgan se enfrenta a un caminante en 'Fear The Walking Dead'

La desaparición de Althea ha provocado que sus amigos salgan rápidamente en su búsqueda, sobre todo porque Alicia se siente culpable de lo sucedido al no haberle impedido que fuera sola y en medio de la oscuridad hasta el lugar del accidente. Junto a Morgan marcha en busca de pistas que puedan dar con su paradero, pero Morgan cae en una trampa al intentar acabar con unos caminantes. En ese instante aparece Grace (Karen David), trabajadora de un reactor nuclear que llega con muy malas noticias. Como ya se podía intuir desde el primer episodio, la zona en la que se estrellaron es un área altamente radioactiva porque a muy pocos kilómetros se encuentra un reactor nuclear que falló y que provocó que muchas personas se infectaran de partículas contaminadas, muriendo y convirtiéndose en caminantes radiactivos.

El peligro de contagio es evidente, o eso nos hace creer con las medidas de seguridad tan estrictas que lleva a cabo, incluyendo que Morgan ya no pueda recuperar su emblemático palo al haber sido utilizado para acabar con uno de esos caminantes contaminados. Gracias a ella han descubierto que matar a ese tipo de caminantes supone el riesgo de exponerse a la radiación, por lo que tienen que evitar a toda costa acercarse a ellos, identificados a través de dosímetros con forma de bolígrafos. Así pues, la vida de Alicia, Morgan y compañía podría complicarse mucho si resultan contaminados, un peligro más añadido. Sin embargo, desconocemos cómo seguirá desarrollándose esta trama, sobre todo porque parece que ya esté todo dicho y porque Grace se ha despedido argumentando que no puede unirse a ellos ya que se expuso a dosis letales y, probablemente, no le quede mucho tiempo de vida.

Sin embargo, los peligros de la radiación, los caminantes, la desaparición de Althea o que Logan les haya arrebatado el que iba a ser su nuevo hogar no son los únicos problemas a los que se tienen que enfrentar, todavía queda otro gran misterio por resolver: el origen de las cabezas colgantes. Grace ha confirmado que ella no tiene nada que ver, que solo se dedica a huir de esas zonas. Los niños que se encontraron en el episodio anterior argumentaron lo mismo, por lo que desconocemos quién es el artífice de dicha amenaza. Lo único que sabemos es que ahora ellos también han sido advertidos, pues esa persona ha colocado cabezas en la parada en la que se encuentran refugiados temporalmente.

La imprudencia de Luciana

Danay García es Luciana en 'Fear The Walking Dead'

En el anterior episodio sufrimos viendo cómo Luciana podía morir si no le retiraban el palo de metal que se había clavado en su hombro y evitaban que se desangrara. Finalmente lograron que sobreviviera, pero las secuelas son evidentes en este segundo capítulo. Por una parte, June no ha sido capaz de averiguar si podrá recuperar la movilidad de su brazo y de la mano porque no sabe a ciencia cierta si tiene afectado algún nervio. Por otra parte, la medicación está haciendo estragos en la cordura de Luciana, que se ha pasado las pocas escenas en las que ha aparecido diciendo incongruencias y arriesgando su vida muy tontamente al salir sola en medio de la oscuridad y sin haberse recuperado por completo.

Cuando conocimos a Luciana era una de las piezas importantes de una colonia en la que fue a parar Nick. Allí pudimos comprobar que se trataba de una mujer fuerte e independiente, sin embargo, con el paso de los episodios se ha convertido en una persona mucho más vulnerable y que, casi siempre, está herida. Quizá querer introducir ciertos toques cómicos con su personaje tenga cierto pase, puesto que dentro de tanto drama, a veces viene bien un poco de aire fresco, pero tratar a Luciana como alguien torpe e imprudente, cuando no hace mucho era todo lo contrario, rompe con el perfil del personaje.