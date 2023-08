Por Laura Franco Betancurt |

El viernes 25 de agosto, Luis Rubiales, Presidente de la RFEF, comparecía en una asamblea extraordinaria para expresar que no tenía ninguna intención de dimitir tras las críticas por su beso a Jennifer Fernández, gesto que incluso calificó de "consentido". Unas declaraciones con las que se ganó multitud de críticas dentro y fuera del mundo del fútbol, además de por parte de algunos rostros televisivos.

Una de las que se pronunció con más contundencia fue la presentadora María Patiño , quien reflejó su opinión a través de varios tuits:. Su excompañero de ' Sálvame ', Kiko Matamoros , también se ha despachado a gusto contra Rubiales calificándolo de. Además, el madrileño ha dejado caer la posibilidad que el Presidente de la RFEF hubiera lanzado "amenazas veladas al CSD"., añadía el colaborador.

Carlota Corredera por su parte, como feminista que siempre ha manifestado ser, no ha dudado tampoco en referirse al directivo: "Rubiales, como falsa feminista te digo que tú sí que eres un verdadero machista". Un calificativo que coincidía con las del Maestro Joao, quien manifestó de Rubiales que "no entendió nada y lo peor aún es que no es el único". Además, la gallega apeló a tomar medidas ante la "utilización de tres niñas menores para blanquear el machismo bochornoso de su padre", refiriéndose a la mención de Rubiales de sus hijas para justificarse.

El machista misógino, jamás se retracta. Se retrata. — Maria patiño (@maria_patino) August 25, 2023

Me suena lo de utilizar a los hijos... https://t.co/uKsRiBcaIH — Maria patiño (@maria_patino) August 25, 2023

El beso escondía una actitud ante la vida, ante las mujeres... no era sólo un beso robado. Esta situación ha puesto al descubierto la realidad q vivimos. — Maria patiño (@maria_patino) August 25, 2023

Rubiales ha dejado en bragas a todos los machistas en activo https://t.co/qOaj2MvcLa — Maria patiño (@maria_patino) August 25, 2023

¡Madre mía! No se puede ser más zafio que el patán de Rubiales. No salgo de mi asombro. ¿He sido yo solo? Me ha parecido escuchar amenazas veladas al CSD. El gobierno tiene la obligación de cesar a este pajarraco vía TAD — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) August 25, 2023

Rubiales, como falsa feminista te digo que tú sí que eres UN VERDADERO MACHISTA — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) August 25, 2023

Cuando pasemos a limpio todo lo que está pasando hagamos una pausa sosegada para valorar la utilización de tres niñas menores para blanquear el machismo bochornoso de su padre #échenleya — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) August 25, 2023

Lo peor y lo mas triste es que Rubiales no entendió NADA y lo peor aún es que no es el único. — Maestro Joao (@maestro_joao) August 25, 2023

¿TORRENTE NO ERA FICCIÓN ?https://t.co/9EzDIwGDkA — Ana Pastor ???????? (@_anapastor_) August 25, 2023

Rubiales además de un zafio y un cerdo, es un cobarde. Fue ella dice ahora ... lo que nos faltaba por oir. VETE YA. pic.twitter.com/BANlk1iOUQ — Mamen Mendizabal (@MamenMendi) August 25, 2023

imaginaos a este cacique narcisista que ostenta puesto de poder diciendo públicamente mentiras contrastables con vídeos lo que hará de puertas para adentro. España es mucho más que amparar a este mandril. #RubialesDimision — InésHernand (@InesRisotas) August 25, 2023

es que es violento y baboso, qué habrá ocurrido que no haya sido registrado. Asco máximo pic.twitter.com/ErQrQuxMxf — InésHernand (@InesRisotas) August 26, 2023

doña alba carrillo un besazo para ella pic.twitter.com/2ldzeCo3nc — lydia (@guijarrazox) August 25, 2023

"¿'Torrente' no era ficción?"

La presentadora y directora de 'El objetivo', Ana Pastor, también criticó duramente a Rubiales: "No dimite. Ataca al feminismo. Se hace la víctima. Monta un show. Y le aplauden al terminar y muchas veces durante su intervención. ¿"Torrente" no era ficción?". Por su parte, Mamen Mendizábal señalaba de Rubiales que, "además de un zafio y un cerdo, es un cobarde. Fue ella dice ahora... lo que nos faltaba por oír. Vete ya".

"Imaginaos a este cacique narcisista que ostenta puesto de poder diciendo públicamente mentiras contrastables con vídeos, lo que hará de puertas para adentro", lanzaba la también presentadora Inés Hernand, quien también tachó a Rubiales de "violento y baboso" al compartir cómo fue felicitando a las Campeonas del Mundo. Asimismo, Alba Carrillo se mostró igual de contundente en Instagram con la "mierda de discurso" del presidente: "¿Falso feminismo? ¿Y qué es el machismo, corazón, tocarse los huevos a dos manos? Lo único que pedimos es que si me morreas a mí, morrees igual al capitán de la Selección Española, eso sería absoluto feminismo, pero no lo haces".