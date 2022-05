Nuria Roca se sentaba en 'La resistencia' para afrontar una de las entrevistas más surrealistas de su vida. Aunque la presentadora acudía para presentar su nueva obra de teatro, como es habitual, terminó hablando la mayor parte del encuentro sobre otros temas.

Nuria Roca, en 'La resistencia'

Nuria Roca no iba a ser una excepción, por lo que tuvo que enfrentarse a las preguntas clásicas del programa de Movistar+: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes. La locutora de radio hizo gala de su humor y vaciló a David Broncano con sus respuestas. En cuanto a su patrimonio, "ten en cuenta que yo llevo muchos años trabajando, porque tengo muchos años ya", le decía al presentador. Después de contarle que no tiene "posesiones", pero sí "una casa con hipoteca", Roca se mojó: "Pues mira, lo que tú tengas en el banco, por cuatro".

Con respecto a las relaciones sexuales de la valenciana, Broncano bromeaba ante la presencia de sus hijos en uno de los palcos: "Con los niños delante. Es verdad, está feo", decía. "Estamos a día 3, una", contestaba sin tapujos. "Son 30 días", le corregía él. En ese momento, la respuesta de la invitada dejaba sin palabras al presentador: "Uy no, he perdido la cuenta", aseguraba entre risas.

Su sueldo en 'El hormiguero'

Como suele ser habitual en las entrevistas de 'La resistencia', Broncano hizo referencia a 'El hormiguero', programa en el que colabora Nuria Roca. El presentador le planteaba una innovadora pregunta: "¿Contestarías a esa pregunta? Sueldo en 'El hormiguero', en vez de dinero en el banco". La valenciana bromeaba en su respuesta: "Yo voy gratis, me mola tanto. ¿Que no? Si me flipa, voy hasta a los ensayos", decía. Tras la insistencia de Broncano, quien le criticaba que fuese "con esta milonga", la invitada terminaba confesando: "Bueno, a ver, yo cobro, pero iría gratis", se reía.