Habitualmente, 'El hormiguero' se dispone a regalar dinero solo con una condición, que es responder adecuadamente a la pregunta: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". La noche del miércoles 16 de marzo tocaba repartir euros por España, pero Rosario no terminó de creerse en ningún momento que estaba hablando con Nuria Roca. De hecho, daba la sensación de que le estaba riñendo.

Nuria Roca y Goyo Jiménez

Los tonos comenzaron a sonar, pero las primeras llamadas no dieron sus frutos. De hecho, una de las hormigas llegó a sugerir que la presentadora y Goyo Jiménez parecían "dos locos". Con el último intento, una mujer estaba al otro lado del teléfono y respondió al instante: "Sí, la tarjeta de 'El hormiguero'". En ese momento, Nuria Roca comenzó a gritar y el confeti caía desde las alturas a modo de celebración.

Sin embargo, la cosa comenzó a torcerse con el paso de los segundos: Rosario Martínez, residente de El puerto de Santa María, confesó estar viendo Antena 3. De hecho, ella pensaba que era su hijo quien le estaba llamando al teléfono. "Bueno, pero mira. Yo esto no me lo creo porque estoy viendo y aquí no hay nadie que esté hablando. [...] Están en pantalla y no están hablando de eso ahora mismo", sentenció, haciendo caso omiso al "retraso" de la emisión.

La gaditana no cedía un ápice, mostrándose completamente reticente a las palabras que escuchaba a través del auricular: "¡Aquí no llaman nunca!", comunicó. Mientras tanto, la presentadora quería conocer en qué se gastaría los 6.000 euros que acababa de ganar: "No sé hija, no lo he pensado todavía", comentó. En ese momento, Trancas dudaba del canal que podría estar viendo: "¿Seguro que no tienes puesto 'First Dates'? Espérate un segundo...".

Rosario no se lo cree y nos ha colgado pero se acaba de llevar la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ #GoyoEH pic.twitter.com/jJvSv4mtn7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 16, 2022

Nuria Roca se queda perpleja

"¡No te preocupes, que no te estamos engañando!", repitió Roca, al tiempo que describía la imagen que estaría viendo en pantalla. A continuación, la respuesta de Rosario fue todavía mejor: "Sí, sí... No, ya no me lo creo esto", sentenció, mientras el público comenzaba a reír. Instantes después, colgó el teléfono dejando ojiplática a Nuria Roca: "No pasa nada porque como sabemos al número al que hemos llamado, [...] se lleva los 6.000 euros", confirmó.