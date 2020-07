Las mejores ofertas de merchandising, DVD y tecnología: 'Los Soprano', 'Bones'

Ya nos hemos metido de lleno en uno de los veranos más extraños de la historia reciente, tras vernos confinados durante meses y más pegados que nunca a los dispositivos tecnológicos para entretenernos. Por eso, esta semana Capitán Ofertas os trae las mejores rebajas para renovar tu televisión o tu móvil y descubrir una fidelidad gráfica sin parangón. Además, añadimos descuentos en videojuegos, libros y ropa para que no te pierdas nada relacionado con tus series favoritas, siempre con el objetivo de que te entretengas en todo momento con productos de calidad.

- Camiseta 'Aquí no hay quien viva': El feminismo y una de las comedias más icónicas de la televisión española unen fuerzas con esta camiseta de diseño especial, en la que nos encontramos con la mítica Concha, a la que encarnaba Emma Penella, portando un cartel que recuerda su frase más recordada. Como buena cotilla, a la anciana le encantaba entrometerse en todos los hogares, y con esta prenda consigue meterse dentro del cambio social.

Comprar: 15,98 euros

Camiseta de Concha y móvil OPPO

- Smartphone OPPO A5: Los fabricantes chinos se han asentado en el mercado de los teléfonos móviles, y en ese ámbito Oppo ha sido una de las marcas que mejor reputación se han labrado. Por eso uno de sus últimos modelos, el A5 lanzado este mismo año, es un producto imprescindible si estás buscando un móvil de buen rendimiento sin echar la casa por la ventana con el precio, ya que incorpora una cámara cuádruple, una pantalla AMOLED y un procesador Snapdragon.

Comprar: 149 euros

- Televisor Samsung UE55RU8005: Si todavía no te has pasado al 4K, el modelo UE55RU8005 de Samsung es una puerta de entrada fantástica para hacerlo. Este televisor de 55 pulgadas se eleva con la tecnología Ultra Dimming, que permite que la imagen sea mucho más fiel al gestionar la iluminación por zonas y no de manera global. Además, es compatible con HDR 10, uno de los estándares más comunes en lo que respecta al rango dinámico, lo cual es fundamental para que el espectro de colores brindado sea mucho más nutrido y rico.

Comprar: 569,99 euros

Televisor Samsung y 'Los Soprano'

- Serie completa 'Los Soprano': A estas alturas recomendar 'Los Soprano' es poco más que una obviedad, pero en el caso de todavía no te hayas metido en la casa de Tony, tanto el pack en DVD como en Blu-ray de toda la serie cuenta con una rebaja muy tentadora. De esta manera, podrás disfrutar por primera vez o recordar la aclamada producción de HBO, que regresará próximamente con una precuela cinematográfica.

Precio: DVD: 71,49 euros / Blu-ray: 79,95 euros

- Novela "Normal People": Ya queda menos para que una de las series más celebradas de 2020 aterrice en nuestro país. El 16 de julio podremos ver a través de StarzPlay 'Normal People', una ficción romántica que muestra el vínculo que une a Connell y Marianne desde el instituto hasta el final de la universidad. Y para ir con los deberes hechos, aquí tenéis la popular novela en la que está basada, escrita por Sally Rooney.

Comprar: 10,45 euros

"Normal People" y "Bob Esponja: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated'

- Videojuego "Bob Esponja": Las series de animación siempre han sido las que mejor se han adaptado al salto al mundo de los videojuegos. Títulos como 'Los Simpson', 'Hora de aventuras' o 'Samurai Jack' han catado las mieles del ocio interactivo, y ahora puedes volver a controlar a Bob Esponja con su nuevo juego, "Battle for Bikini Bottom - Rehydrated", que está disponible en las principales plataformas.

Comprar: 26,99 euros

- Smartphone Samsung A71: ¿Batería duradera? ¿Buen almacenamiento interno? ¿Procesador potente? ¿Pantalla de última generación? El Samsung A71 cumple todos los requisitos que se pueden buscar en un móvil actual, garantizando una satisfactoria experiencia que no tiene que envidiar a los productos de gama más alta de la compañía, ya que desde su panel AMOLED a su moderno diseño destaca como un producto redondo.

Comprar: 379,99 euros

Móvil Samsung y 'Bones'

- Serie completa 'Bones': A día de hoy 'Bones' sigue emitiéndose en la televisión española, acumulando un buen número de seguidores con cada una de sus emisiones. Pero si no quieres esperar para marcarte unos buenos maratones veraniegos con toda la serie, ahora es el mejor momento para adquirir el pack completo, que incluye las doce temporadas protagonizadas por Booth y Brennan.

Comprar: 99,95 euros

- Televisor LG 49SM8500: Ahora también puedes hablar con tu televisión. Al menos con la LG 49SM8500, que es compatible con Alexa, por lo que asegura una integración perfecta con tu hogar. Aparte de ese aliciente, el dispositivo del fabricante coreano presume de un fluido sistema operativo, compatibilidad con todos los sistemas de HDR, sonido envolvente y un procesador que gestiona poderosamente millones de píxeles.

Comprar: 679,99 euros

Televisor LG y AirPods Pro

- AirPods Pro: Apple ha perfeccionado la fórmula de los AirPods con un modelo Pro que añade cancelación de ruido y muchas otras novedades como una almohadilla que mejora el ajuste, una reducción del tamaño para que sean aún más cómodos, mayor resistencia al agua y una gama más amplia de ajustes para personalizar la experiencia sonora y auditiva según el usuario.

Comprar: 220,99 euros