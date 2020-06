Las mejores ofertas en merchandising, DVD y tecnología: 'Dragon Ball', 'The Walking Dead'

España sigue avanzando en el plan de desescalada y, con el fin del confinamiento y la llegada del calor, apetece cada vez más salir a dar a un paseo, eso sí, guardando todas las precauciones necesarias. Tanto si te apetece lucir tus mejores galas en una terraza o en la playa, como si tu plan es quedarte en casa disfrutando de tu serie preferida y necesitas actualizar tu tecnología, Capitán Ofertas te trae las mejores propuestas.

- Camiseta de Cristina Ortiz de 'Veneno': Tras el parón obligado de su rodaje, el segundo capítulo de 'Veneno', la serie de está a punto de llegar a Atresplayer Premium. Su primer episodio dejó claro lo que todos ya sabíamos pero nunca viene mal recordar: que Cristina Ortiz es un símbolo de la lucha por los derechos LGTBI. Si quieres presumir con la frase más icónica de la vedette, no dejes escapar esta camiseta de la tienda de FormulaTV y celebra el regreso de la ficción creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo. ¡Diiiigo!

Comprar: 15,98 euros

Camiseta de Cristina Ortiz de 'Veneno' y portátil Lenovo

- Portátil Lenovo convertible de 14": Renueva tu tecnología con este ordenador portátil convertible con sistema operativo Windows Home 10. Con una pantalla de 14" en HD, podrás trabajar a gusto tanto en casa como en el trabajo. Además, podrás disfrutar de tus series o contenidos preferidos en cualquier lugar, gracias a su peso ligero y la posibilidad de abatir el teclado sobre la pantalla.

Comprar: 449,99 euros

- 'Bones' (Serie completa): La pareja formada por Temperance Brennan (Emily Deschanel), una antropóloga forense y novelista, y el agente del FBI Seeley Booth (David Boreanaz) es una de las más recordadas de la ficción estadounidense. Si todavía no la has visto o, por el contrario, quieres volver a resolver esos extraños crímenes donde los métodos habituales de identificación de cuerpos no son suficientes, esta este pack de la serie completa es para ti.

Comprar en: DVD - 83,41 euros

Pack de 'Bones' y Smart TV de LG

- Smart TV de LG de 32": Celebra el cambio de fase en esta desescalada con un nuevo televisor, para disfrutar de los mejores programas, series o películas en compañía de tus seres queridos. Una gran opción es esta Smart TV LG de 32" y resolución Full HD. Su procesador Quad Core y su tecnología de Sonido Virtual Surround Plus la convierten en una gran opción.

Comprar: 270,00 euros

- Smartphone Xiaomi Redmi Note 9S: Durante la cuarentena, el teléfono móvil se ha convertido en nuestro mejor aliado para contactar con amigos y familiares. ¿Buscas dar un salto en la calidad de tus videollamadas? ¿Dispuesto por fin a renovar tu smarphone? Decídete con este Xiaomi Redmi Note 9S. Cuenta con pantalla de 6,67" y cámara cuádruple de 48MP, además de un diseño moderno y elegante.

Comprar: 259 euros

Smartphone Xiaomi y Funko Pop de 'The Walking Dead'

- Funko Pop de Daryl de 'The Walking Dead': Años y años luchando contra los zombis le han valido toda una legión de fans a Daryl, el personaje de Norman Reedus en 'The Walking Dead'. Revive las aventuras del famoso rastreador con esta figura de vinilo Funko Pop. Un detalle perfecto para ti o para regalar a tu coleccionista favorito.

Comprar: 13,90 euros

- 'El mentalista' (Serie completa): Se aproxima un verano atípico y disfrutar con una maratón de una buena serie siempre es una opción a tener en cuenta. Patrick Jane dio vida durante siete temporadas a Simon Baker, el médium más famoso de la televisión que cierto día decide desafiar públicamente a uno de los asesinos en serie más buscados, John "el Rojo". Sus aventuras te harán vibrar si decides hacerte con este pack completo de la serie.

Comprar: 78,43 euros

Pack de 'El mentalista' y auriculares Moosen

- Auriculares inalámbricos Moosen: Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y no hay verano sin música. Para escuchar a tus grupos preferidos allá donde vayas, haciendo ejercicio o incluso debajo del agua, estos auriculares impermeables Moosen con Bluetooth 5.0 permiten hacerlo sin renunciar a la mejor calidad de sonido y hasta 156 horas de autonomía. Cuentan con micrófono incorporado y un estuche de carga.

Comprar: 39,99 euros

- Dragon Ball (Saga Completa): Han pasado los años y otros animes han llegado a nuestras pantallas, pero 'Dragon Ball' sigue siendo inolvidable. Reúne las siete bolas mágicas y protege a la humanidad guiado por Gok? y sus amigos con este pack que incluye los primeros 69 episodios en castellano. Cuenta además con las versiones en gallego, catalán y euskera.

Comprar: 61,47 euros

Pack 'Dragon Ball' y Altavoz IPX6

- Altavoz Portátil IPX6: Pon música a tus vacaciones con este altavoz inalámbrico IPX6. Su peso ligero (281 gramos) lo convierte en una opción inmejorable para el hogar, pero también para tus viajes. Con sonido TWS HD Estéreo y 16 horas de reproducción sin carga, también es impermeable, perfecto para amenizar tus duchas sin preocuparte de nada más que cantar.

Comprar: 25,99 euros