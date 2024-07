Por Alejandro Burrueco Marín |

La cancelación del segundo programa del 'Grand Prix' por la emisión de la celebración de la victoria de la Roja en la Eurocopa no solo afectó a los fans del formato, sino sobre todo a los pueblos participantes. Tanto Olvera en Cádiz, como Cangas de Onís en Asturias se habían preparado para el acontecimiento del verano, pero finalmente vieron truncada su noche con la reposición del primer programa.

Olvera contra Cangas de Onís en el 'Grand Prix'

En el caso de Cangas de Onís,. Sin embargo, lo que vieron no fue su odisea por el programa de RTVE, sino la retransmisión de la celebración en Cibeles de la victoria de la Eurocopa que se extendió hasta casi las 00:00., según informa el medio local El Fielato y El Nora.

Por otro lado, en Olvera los vecinos también se congregaron ante una gran pantalla, en este caso en su plaza de la Biblioteca Nueva. La decepción también llegó para sus habitantes al descubrir que no podrían verse esa noche en la televisión ni en su particular reunión popular. "Los pueblos de Olvera y Cangas de Onís no se esperaban esta falta de respeto...", comentaba un usuario en redes sociales.

Los pueblos de Olvera y Cangas de Onis no se esperaban esta falta de respeto... pic.twitter.com/sXFbXZ8ReR — Juan Ignacio (@malpartidaji) July 15, 2024

La gestión de @rtve con la celebración de los #c4mpeones en Cibeles y la eliminación 'in extremis' del #GrandPrixTVE ha sido terrible.

Vivo cerca de Olvera y he sabido que la gente subió hasta el castillo para la pantalla gigante y hasta último momento se quedó esperando... — RVTA TV / Audiencias (@revueltarosaTV) July 16, 2024

El pueblo de Olvera y de Cangas esperando a que el programa empiece.

No hacéis ningún tipo de comunicado hasta cerca de las 00:00 h de la noche.

Familias con niñxs, el pueblo en la calle, contratación de una pantalla para ver el programa, gente ilusionada...



Terrible @La1_tve pic.twitter.com/VY5yv5Btt4 — Pablo (@Paboru9) July 15, 2024

Nueva fecha para su duelo

Tras la gran desilusión, ambos pueblos tendrán la oportunidad de disfrutar de su aparición en el concurso el próximo lunes 22 de julio en el prime time de La 1, según informa El Televisero. Este movimiento puede parecer obvio, pese a que cabía la posibilidad de que el concurso se moviese a otro día de la semana para no retrasar el final del concurso, aunque en cualquier caso se sacará provecho del formato más preciado del verano de RTVE tras el final de la Eurocopa.