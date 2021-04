La noche del jueves 29 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su cuarta gala en Telecinco, que arrancó primero en MiTele Plus. Fue entonces cuando el programa emitió imágenes de los últimos días de Omar Sánchez en el reality, donde se dedicó a hablar sobre su novia, Anabel Pantoja. Además, el canario no pasó por su mejor momento al sufrir un bajón, en el que tuvo muy presente a la colaboradora de 'Sálvame'.

Anabel, a punto de llorar al ver lo mucho que Omar la echa de menos en 'Supervivientes 2021'

"Yo la veía como una persona guapa, sin más", confesaba Omar, en una conversación con Marta López, en la que recordó que su relación comenzó a través de Instagram. "Pero Anabel es alguien de la tele. Tú no te pones a hablar con cualquiera de la tele", señaló su compañera. "Pues ella me contestó y dije: 'voy a sacarle un poco de tema'", confesó Sánchez, para después relatar que "empezamos a hablar, luego se fue a Roma y cuando volvió, me presenté en Sevilla. Y nos liamos". "Me pareció más guapa en persona que en la tele", reconoció el supervivientes, quien añadió que, por entonces, "no me estaba pillando, pero me lo pasaba bien".

"Seguimos hablando y, el 14 de febrero, cogió un avión a Canarias y nos quedamos en casa de mi tía, para que no se supiera nada ni que se filtrase información", compartió Omar. Durante dicha estancia juntos, "vamos a la playa y nos hacemos una foto en unas rocas y la subimos los dos a Instagram", lo que provocó que una revista publicara un artículo con el título de "la nueva ilusión de Anabel Pantoja". "A partir de ahí, yo iba a verla todas las semanas y lo formalizamos", rememoró Sánchez, tras lo cual desveló que le había prometido a Pantoja que "te voy a cuidar", algo que "ella ha notado en mí". "Ella está orgullosísima de ti, te ve el más guapo del mundo", confesó Marta. "Y yo de ella, porque ha cambiado un montón. Se ponía nerviosísima, alterada enseguida", reconoció Omar, provocando lágrimas en su pareja, atenta a las imágenes desde plató.

"Hemos hecho un buen equipo"

Anabel habla con Jorge Javier en 'Supervivientes' sobre el comienzo de su relación con Omar

"Creo que juntos hemos hecho un buen equipo y nos queremos un montón", declaró Omar. El concursante incluso confesó que "yo me he enamorado de ella tal y como es", lo que puso a Anabel al borde del llanto. "Te vas enamorando más de todo. Todos los días pienso en ella", aseguraba el concursante, que tuvo oportunidad de dedicar uno de sus peces pescados a su novia, porque "hoy estaba de bajón". "Echo de menos a Anabel un montón", admitía Omar, tiempo después, antes de romper a llorar y recibir el consuelo de su compañero Alejandro Albalá y de Marta. "Que te va a esperar, que está enamoradísima de ti y se va a casar contigo", trató de animarlo la zamorana.

Dichas imágenes conmovieron a Pantoja, que reconoció que "todo lo que le saca Marta es verdad. Fue casualidad, por mi tía, que cantó en Las Palmas", antes de proceder a relatar cómo ella y Omar se conocieron. "Fui a una discoteca, estuvimos bailando y yo no le vi a él, pero él a mí sí", relató la colaboradora, quien habría recibido un mensaje de su ahora prometido "al día siguiente". "Él insistía, pero yo no quería una relación ni de lejos", confesó Anabel, al recordar el momento en el que empezaron a hablar con frecuencia a través de Instagram. "Se lesionó y me dijo: 'los diez días que tengo que pasar de reposo me quedo en tu casa'. Yo no sabía si me iba a gustar, así que le dije a mi amigo Juan que se quedase en su casa", explicó la sevillana, antes de reconocer que, a pesar de su reticencia, "esa misma noche nos liamos". "Fue bonita la historia", señaló Anabel, feliz.