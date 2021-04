El martes 27 de abril, 'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su tercera entrega en Telecinco y Cuatro, a cargo de Carlos Sobera. En ella, el presentador confirmó, tal y como se adelantó en la gala del domingo, que los concursantes votarían entre ellos para enviar a uno de los supervivientes con los Encallados. Una mecánica a la que se añadía el hecho de que, el más votado, tendría que pasar unos días en el Barco, destino al que finalmente se enfrentó Alejandro Albalá.

Carlos Sobera habla con los concursantes de 'Supervivientes 2021'

"Sé que tenéis unas vistas maravillosas del paraíso y creo que también veis el Barco Encallado, que nunca habéis visitado", comentaba Sobera, mientras algunos de los concursantes ya parecían intuir lo que iba a ocurrir antes de que el presentador añadiera que "esta noche, eso va a cambiar". A continuación, los habitantes de la Isla del Pirata Morgan se enfrentaron a una votación, en la que tanto Alejandro como Tom Brusse empataron con cuatro puntos cada uno.

Con el fin de desempatar y enviar al barco solo a uno de los supervivientes, el programa dejó la decisión en manos de Melyssa Pinto, como líder del grupo. "A pesar de nuestras peleas, no le puedo hacer esto a Tom, así que elijo que se vaya Alejandro", confesaba la catalana, dando un golpe rotundo a Alejandro. "Me lo esperaba por parte de unos compañeros y otros, no", reconocía el concursante, para después dedicar un "gracias a los que me han votado, que sigan con su hipocresía".

"No tengo que aguantar a más de uno"

"¿Con quién te sientes más decepcionado?", quiso saber entonces Sobera, ante lo que Albalá admitió que "me sorprende mucho el voto de Melyssa. Ellos saben qué rollo se traen". "Ya hemos hablado Tom y yo y le dije que ya no tenía confianza en él. Le tengo cariño, hace mucho que lo conozco y no podría mandarlo allí", explicó la aludida, sin vacilar, tras lo cual Alejandro compartió que "me ha jodido un poco Marta, que ha puesto Melyssa y si hubiera puesto Tom, habría desempatado, pero bueno". Por su parte, la madre de Albalá, Paz, aseguraba que el cambio de localización "le va a venir bien". "De Melyssa, me lo esperaba, porque se ve que hay un hilito entre ella y Tom y no me extraña", añadía la defensora de Alejandro, quien una vez en su hogar temporal, afirmó que "no tengo que aguantar a más de uno". "Sabía ya que no me aguantaban muchos desde hace días", comentó el cántabro, después de ser recibido alegremente por sus nuevos compañeros.